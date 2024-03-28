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Xiaomi выпустила смартфон с большим экраном и батареей 5000 мАч за 90 долларов

28 марта 2024 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Xiaomi выпустила смартфон по цене 90 долларов с большим экраном и батареей 5000 мАч
Poco C61. Фото: 91mobiles.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Poco, суббренд Xiaomi вышел в сегмент дешевых телефонов с запуском смартфона Poco C61 в Индии. Устройство предлагает большой дисплей, плавную работу для повседневных задач и долговечную батарею по более чем привлекательной цене.

Об этом сообщил GizChina.

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Дисплей

Телефон получил 6,71-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1650 x 720 пикселей. Экран не самый четкий, но имеет частоту обновления 90 Гц. Стекло Corning Gorilla Glass 3 обеспечивает определенную стойкость к царапинам.

Процессор

Poco C61 имеет чип MediaTek Helio G36. Это надежный процессор для повседневных задач. Доступные конфигурации: 4 ГБ/64 ГБ или 6 ГБ/128 ГБ.

 

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Фото: financialexpress.com

Камера

Задняя камера имеет дизайн, похожий на флагманский, но функциональность значительно скромнее. Она оснащена 8 МП основным датчиком и дополнительным 0,08 МП для измерения глубины. Селфи-камера использует 5 МП сенсор.

Другие характеристики

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, что гарантирует длительную автономную работу. Хотя зарядка мощностью 10 Вт кажется медленной.

Poco C61 имеет сканер отпечатков пальцев на боковой панели, 3,5 мм разъем для наушников, слот для microSD.

Цена за версию 4 ГБ/64 ГБ – 90 долларов.

Ранее Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов. Также очень дешевый смартфон Xiaomi Redmi 12С вошел в ТОП-10 популярнейших телефонов мира.

Китай
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