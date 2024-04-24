Стало відомо, який смартфон вийде з новітнім чипом Snapdragon 8 Gen 4

Смартфон Xiaomi 14-ї серії. Фото: Xiaomi

Першим брендом, який випустить телефон з найновішим чипом Snapdragon 8 Gen 4, стане Xiaomi. Пристрої, які дебютують на ринку з процесором нового покоління, належатимуть до серії Xiaomi 15.

Про це повідомив Android Authority.

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За словами інсайдера Йогеша Брара, новий чип отримають смартфони серії Xiaomi 15. Це не дивно, адже лінійка Xiaomi 14 також першою отримала чип Snapdragon 8 Gen 3.

Брар зазначає, що Xiaomi володіє першими правами на запуск телефонів з Snapdragon 8 Gen 4, за нею йдуть OnePlus та IQOO. Це означає, що наступними двома телефонами з новим процесором можуть стати OnePlus 13 та IQOO 13.



Що відомо про Snapdragon 8 Gen 4

Компанія Qualcomm вже підтвердила існування нового чипа. Очікується, що він буде запущений у жовтні й запропонує кастомний процесор Oryon. Це означатиме значний приріст продуктивності порівняно з процесорами Arm.

Ймовірно, новий чип буде оснащений інтерфейсом FastConnect 7900 з інтегрованими можливостями UWB.

Очікується, що серія Xiaomi 15 буде запущена незабаром після того, як новий процесор офіційно представлять.

Раніше Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів. Також дуже дешевий смартфон Xiaomi Redmi 12С увійшов до ТОП-10 найпопулярніших телефонів світу.