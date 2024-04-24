Стало відомо, який смартфон вийде з новітнім чипом Snapdragon 8 Gen 4

Xiaomi першою випустить смартфон з найновішим та найпотужнішим процесором
Першим брендом, який випустить телефон з найновішим чипом Snapdragon 8 Gen 4, стане Xiaomi. Пристрої, які дебютують на ринку з процесором нового покоління, належатимуть до серії Xiaomi 15.
Про це повідомив Android Authority.
За словами інсайдера Йогеша Брара, новий чип отримають смартфони серії Xiaomi 15. Це не дивно, адже лінійка Xiaomi 14 також першою отримала чип Snapdragon 8 Gen 3.
Брар зазначає, що Xiaomi володіє першими правами на запуск телефонів з Snapdragon 8 Gen 4, за нею йдуть OnePlus та IQOO. Це означає, що наступними двома телефонами з новим процесором можуть стати OnePlus 13 та IQOO 13.
Що відомо про Snapdragon 8 Gen 4
Компанія Qualcomm вже підтвердила існування нового чипа. Очікується, що він буде запущений у жовтні й запропонує кастомний процесор Oryon. Це означатиме значний приріст продуктивності порівняно з процесорами Arm.
Ймовірно, новий чип буде оснащений інтерфейсом FastConnect 7900 з інтегрованими можливостями UWB.
Очікується, що серія Xiaomi 15 буде запущена незабаром після того, як новий процесор офіційно представлять.
Раніше Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів. Також дуже дешевий смартфон Xiaomi Redmi 12С увійшов до ТОП-10 найпопулярніших телефонів світу.
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