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Xiaomi первой выпустит смартфон с новейшим и самым мощным процессором

24 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Стало известно, какой смартфон выйдет с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 4
Смартфон Xiaomi 14-й серии. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Первым брендом, который выпустит телефон с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 4, станет Xiaomi. Устройства, дебютирующие на рынке с процессором нового поколения, будут относиться к серии Xiaomi 15.

Об этом сообщил Android Authority.

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По словам инсайдера Йогеша Брара, новый чип получат смартфоны серии Xiaomi 15. Это неудивительно, ведь линейка Xiaomi 14 тоже первой получила чип Snapdragon 8 Gen 3.

Брар отмечает, что Xiaomi владеет первыми правами на запуск телефонов со Snapdragon 8 Gen 4, за ней следуют OnePlus и IQOO. Это означает, что следующими двумя телефонами с новым процессором могут стать OnePlus 13 и IQOO 13.
Xiaomi первой выпустит смартфон с новейшим и мощным процессором - фото 1

Что известно о Snapdragon 8 Gen 4

Компания Qualcomm уже подтвердила существование нового чипа. Ожидается, что он будет запущен в октябре и предложит кастомный процессор Oryon. Это означает значительный прирост производительности по сравнению с процессорами Arm.

Вероятно, новый чип будет снабжен интерфейсом FastConnect 7900 с интегрированными возможностями UWB.

Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет запущена вскоре после того, как новый процессор будет официально представлен.

Ранее Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов. Также очень дешевый смартфон Xiaomi Redmi 12С вошел в ТОП-10 популярнейших телефонов мира.

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