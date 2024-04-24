Стало известно, какой смартфон выйдет с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 4

Xiaomi первой выпустит смартфон с новейшим и самым мощным процессором
Первым брендом, который выпустит телефон с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 4, станет Xiaomi. Устройства, дебютирующие на рынке с процессором нового поколения, будут относиться к серии Xiaomi 15.
Об этом сообщил Android Authority.
По словам инсайдера Йогеша Брара, новый чип получат смартфоны серии Xiaomi 15. Это неудивительно, ведь линейка Xiaomi 14 тоже первой получила чип Snapdragon 8 Gen 3.
Брар отмечает, что Xiaomi владеет первыми правами на запуск телефонов со Snapdragon 8 Gen 4, за ней следуют OnePlus и IQOO. Это означает, что следующими двумя телефонами с новым процессором могут стать OnePlus 13 и IQOO 13.
Что известно о Snapdragon 8 Gen 4
Компания Qualcomm уже подтвердила существование нового чипа. Ожидается, что он будет запущен в октябре и предложит кастомный процессор Oryon. Это означает значительный прирост производительности по сравнению с процессорами Arm.
Вероятно, новый чип будет снабжен интерфейсом FastConnect 7900 с интегрированными возможностями UWB.
Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет запущена вскоре после того, как новый процессор будет официально представлен.
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