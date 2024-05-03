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Xiaomi выпустила мощный смартфон, который понравится футбольным болельщикам

3 мая 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi выпустила футбольный смартфон в стиле чемпионов мира — сборной Аргентины.
Redmi Note 13 Pro+ Word Champions Edition. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi представила Redmi Note 13 Pro+ Word Champions Edition, чтобы отпраздновать свою 10 годовщину на индийском рынке смартфонов. Версия телефона поставляется в специальной розничной упаковке, сине-белый дизайн которой вдохновлен футбольной сборной Аргентины — чемпионом мира 2022 года.

Об этом сообщила GSMarena.

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В комплект входит адаптер питания и золотистый инструмент для извлечения SIM-карты с логотипом Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). На задней панели смартфона изображена цифра 10, символизирующая годы работы Xiaomi в Индии и номер футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Также Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition поставляется с кастомизированным интерфейсом, включая специальный блокировочный экран, обои и иконки. В остальном он не отличается от стандартной версии смартфона.

 

Xiaomi выпустила мощный смартфон, понравившийся футбольным болельщикам - фото 1
Фото: Xiaomi

Основные характеристики Redmi Note 13 Pro+

  • Дисплей: 6,67" AMOLED, 68B цветов, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 1800 нит (пик), разрешение 1220x2712px.
  • Чипсет: Mediatek Dimensity 7200 Ultra.
  • Камеры: 200 МП (широкоугольная) + 8 МП (сверхширокоугольная) + 2 МП (макро); селфи 16 МП (широкоугольная).
  • Аккумулятор: 5000 мАч, проводная зарядка 120 Вт.

Цена

Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition поставляется в единственной конфигурации 12 ГБ/512 ГБ по цене 455 долларов.

Ранее стало известно, что Xiaomi первой выпустит смартфон с новейшим и мощнейшим процессором. Также мы сообщали, что Xiaomi выпустила смартфон с большим экраном и батареей 5000 мАч за 90 долларов.

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