ТОП-5 найкращих смартфонів Xiaomi у різних цінових категоріях у 2024 році

Експерти провели тести та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році
22 травня 2024 19:55
Різні моделі смартфонів Xiaomi. Фото: nextpit.com
Найкращі телефони Xiaomi не такі відомі у світі, як пристрої Apple або Samsung. Але компанія випустила низку чудових смартфонів в усіх цінових категоріях.
Рейтинг склав Tech Radar.
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1. Xiaomi 14
Найкращий смартфон
- Дата випуску: лютий 2024 року.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ.
- Пам’ять: 256 ГБ/512 ГБ.
- Акумулятор: 4610 мАг.
- Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото, 3,2x оптична).
- Фронтальна камера: 32 МП.
2. Xiaomi 13T Pro
Найкращий універсал
- Дата випуску: вересень 2023 року.
- Чипсет: MediaTek Dimensity 9200 Plus.
- Пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ та 256 ГБ/512 ГБ.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Задня камера: 50 МП (ширококутний) + 12 МП (надширококутний) + 50 МП (телефото, 2x оптичний).
- Фронтальна камера: 20 МП.
3. Xiaomi 13
Найкращий компактний телефон
- Дата випуску: березень 2023 року.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.
- Пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ та 256 ГБ.
- Акумулятор: 4500 мАг.
- Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 10 МП (телефото) + 12 МП (надширококутний).
- Фронтальна камера: 32 МП.
4. Xiaomi Black Shark 5 Pro
Найкращий ігровий телефон
- Дата випуску: червень 2022 року.
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.
- Пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ та 128 ГБ/256 ГБ.
- Акумулятор: 4650 мАг.
- Задня камера: 108 МП (широкий) + 13 МП (ультраширокий) + 5 МП (телемакро).
- Фронтальна камера: 32 МП.
5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Найкращий бюджетний телефон
- Дата випуску: березень 2022 року.
- Чипсет: Snapdragon 695.
- Пам'ять: 6/8 ГБ та 64/128 ГБ.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Задня камера: 108 МП (ширококутна) + 8 МП (ультраширока) + 2 МП (телемакро).
- Фронтальна камера: 16 МП.
Раніше Xiaomi 14 потрапив у п'ятірку кращих смартфонів Android 2024 років. Також Xiaomi випустила чудові бездротові навушники лише за 518 грн.
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