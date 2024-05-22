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Експерти провели тести та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році

22 травня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 найкращих смартфонів Xiaomi у різних цінових категоріях у 2024 році
Різні моделі смартфонів Xiaomi. Фото: nextpit.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Найкращі телефони Xiaomi не такі відомі у світі, як пристрої Apple або Samsung. Але компанія випустила низку чудових смартфонів в усіх цінових категоріях.

Рейтинг склав Tech Radar.

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1. Xiaomi 14

Найкращий смартфон

 

Експерти протестували та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році - фото 1
Фото: phonearena.com
  • Дата випуску: лютий 2024 року.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ.
  • Пам’ять: 256 ГБ/512 ГБ.
  • Акумулятор: 4610 мАг.
  • Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото, 3,2x оптична).
  • Фронтальна камера: 32 МП.

2. Xiaomi 13T Pro

Найкращий універсал

 

Експерти протестували та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році - фото 2
Фото: gsmarena.com
  • Дата випуску: вересень 2023 року.
  • Чипсет: MediaTek Dimensity 9200 Plus.
  • Пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ та 256 ГБ/512 ГБ.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Задня камера: 50 МП (ширококутний) + 12 МП (надширококутний) + 50 МП (телефото, 2x оптичний).
  • Фронтальна камера: 20 МП.

3. Xiaomi 13

Найкращий компактний телефон

 

Експерти протестували та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році - фото 3
Фото: notebookcheck.net
  • Дата випуску: березень 2023 року.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.
  • Пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ та 256 ГБ.
  • Акумулятор: 4500 мАг.
  • Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 10 МП (телефото) + 12 МП (надширококутний).
  • Фронтальна камера: 32 МП.

4. Xiaomi Black Shark 5 Pro

Найкращий ігровий телефон

 

Експерти протестували та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році - фото 4
Фото: phonearena.com
  • Дата випуску: червень 2022 року.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.
  • Пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ та 128 ГБ/256 ГБ.
  • Акумулятор: 4650 мАг.
  • Задня камера: 108 МП (широкий) + 13 МП (ультраширокий) + 5 МП (телемакро).
  • Фронтальна камера: 32 МП.

5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Найкращий бюджетний телефон

 

Експерти протестували та склали рейтинг найкращих телефонів Xiaomi у 2024 році - фото 5
Фото: phonearena.com
  • Дата випуску: березень 2022 року.
  • Чипсет: Snapdragon 695.
  • Пам'ять: 6/8 ГБ та 64/128 ГБ.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Задня камера: 108 МП (ширококутна) + 8 МП (ультраширока) + 2 МП (телемакро).
  • Фронтальна камера: 16 МП.

Раніше Xiaomi 14 потрапив у п'ятірку кращих смартфонів Android 2024 років. Також Xiaomi випустила чудові бездротові навушники лише за 518 грн.

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