ТОП-5 найкращих смартфонів Xiaomi у різних цінових категоріях у 2024 році

Різні моделі смартфонів Xiaomi. Фото: nextpit.com

Найкращі телефони Xiaomi не такі відомі у світі, як пристрої Apple або Samsung. Але компанія випустила низку чудових смартфонів в усіх цінових категоріях.

Рейтинг склав Tech Radar.

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1. Xiaomi 14

Найкращий смартфон

Фото: phonearena.com

Дата випуску: лютий 2024 року.

лютий 2024 року. Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ.

Snapdragon 8 Gen 3 RAM. 12 ГБ. Пам’ять: 256 ГБ/512 ГБ.

256 ГБ/512 ГБ. Акумулятор: 4610 мАг.

4610 мАг. Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото, 3,2x оптична).

50 МП (ширококутна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото, 3,2x оптична). Фронтальна камера: 32 МП.

2. Xiaomi 13T Pro

Найкращий універсал

Фото: gsmarena.com

Дата випуску: вересень 2023 року.

вересень 2023 року. Чипсет: MediaTek Dimensity 9200 Plus.

MediaTek Dimensity 9200 Plus. Пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ та 256 ГБ/512 ГБ.

12 ГБ/16 ГБ та 256 ГБ/512 ГБ. Акумулятор: 5000 мАг.

5000 мАг. Задня камера: 50 МП (ширококутний) + 12 МП (надширококутний) + 50 МП (телефото, 2x оптичний).

50 МП (ширококутний) + 12 МП (надширококутний) + 50 МП (телефото, 2x оптичний). Фронтальна камера: 20 МП.

3. Xiaomi 13

Найкращий компактний телефон

Фото: notebookcheck.net

Дата випуску: березень 2023 року.

березень 2023 року. Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 2. Пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ та 256 ГБ.

8 ГБ/12 ГБ та 256 ГБ. Акумулятор: 4500 мАг.

4500 мАг. Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 10 МП (телефото) + 12 МП (надширококутний).

50 МП (ширококутна) + 10 МП (телефото) + 12 МП (надширококутний). Фронтальна камера: 32 МП.

4. Xiaomi Black Shark 5 Pro

Найкращий ігровий телефон

Фото: phonearena.com

Дата випуску: червень 2022 року.

червень 2022 року. Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1. Пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ та 128 ГБ/256 ГБ.

8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ та 128 ГБ/256 ГБ. Акумулятор: 4650 мАг.

4650 мАг. Задня камера: 108 МП (широкий) + 13 МП (ультраширокий) + 5 МП (телемакро).

108 МП (широкий) + 13 МП (ультраширокий) + 5 МП (телемакро). Фронтальна камера: 32 МП.

5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Найкращий бюджетний телефон

Фото: phonearena.com

Дата випуску: березень 2022 року.

березень 2022 року. Чипсет: Snapdragon 695.

Snapdragon 695. Пам'ять: 6/8 ГБ та 64/128 ГБ.

6/8 ГБ та 64/128 ГБ. Акумулятор: 5000 мАг.

5000 мАг. Задня камера: 108 МП (ширококутна) + 8 МП (ультраширока) + 2 МП (телемакро).

108 МП (ширококутна) + 8 МП (ультраширока) + 2 МП (телемакро). Фронтальна камера: 16 МП.

Раніше Xiaomi 14 потрапив у п'ятірку кращих смартфонів Android 2024 років. Також Xiaomi випустила чудові бездротові навушники лише за 518 грн.