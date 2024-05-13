Складаний смартфон Xiaomi Mix Flip — стала відома ціна пристрою

Можливо Xiaomi Mix Flip матиме такий вигляд. Фото: TS Designer.

Xiaomi працює над складаним смартфоном Mix Flip, й телефон щойно пройшов сертифікацію в CCC. Пристрій має модельний номер 2405CPX3DC та буде підтримувати зарядку потужністю до 67 Вт.

Про це повідомила GSMarena.

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В мережі також з'явилися фото телефону, але думки щодо автентичності знімка розділилися. Найімовірніше, що це зображення лише сформоване за попередніми схемами того, як може виглядати Mix Flip.

За чутками, складаний смартфон Xiaomi Mix Flip коштуватиме близько 830 доларів.

Mix Flip на CQC — фанатський рендер. Фото: gsmarena.com

Характеристики

Очікується, що Mix Flip матиме дві камери на задній панелі з датчиками OmniVision — 50 МП OV50E для основної камери з OIS та 60 МП OV60A для об'єктива з 2-кратним оптичним зумом спереду. Селфі-камера на внутрішній стороні матиме датчик на 32 МП.

Раніше стало відомо, що розкладачка отримає новітній чипсет Snapdragon 8 Gen 3, дисплей з роздільною здатністю понад 1080p та акумулятор місткістю 4900 мАг.

Запуск не за горами, й саме тоді всі дізнаються, чи відповідає дійсності всі ці джерела інформації.

Раніше Xiaomi випустила потужні смартфони для футбольних вболівальників та фанатів Гаррі Поттера.