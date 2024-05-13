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Стали известны подробности о цене и характеристиках складного смартфона Xiaomi

13 мая 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Складной смартфон Xiaomi Mix Flip — стала известная цена устройства
Возможно Xiaomi Mix Flip будет выглядеть так. Фото: TS Designer.
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi работает над складным смартфоном Mix Flip, и телефон только что прошел сертификацию в CCC. Устройство имеет модельный номер 2405CPX3DC и поддерживает зарядку мощностью до 67 Вт.

Об этом сообщила GSMarena.

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В сети также появились фото телефона, но мнения по поводу подлинности снимка разделились. Скорее всего, это изображение только сформировано по предварительным схемам того, как может выглядеть Mix Flip.

По слухам, складывающийся смартфон Xiaomi Mix Flip будет стоить около 830 долларов.

 

Стали известны подробности о цене и характеристиках сложного смартфона Xiaomi - фото 1
Mix Flip на CQC – фанатский рендер. Фото: gsmarena.com

Характеристики

Ожидается, что Mix Flip будет иметь две камеры на задней панели с датчиками OmniVision — 50 МП OV50E для основной камеры OIS и 60 МП OV60A для объектива с 2-кратным оптическим зумом спереди. Селфи-камера на внутренней стороне будет иметь датчик на 32 МП.

Ранее стало известно, что раскладушка получит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, дисплей с разрешением более 1080p и аккумулятор емкостью 4900 мАч.

Запуск не за горами, и тогда все узнают, соответствует ли действительности все эти источники информации.

Xiaomi выпустила мощные смартфоны для футбольных болельщиков и фанатов Гарри Поттера.

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