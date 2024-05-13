Складной смартфон Xiaomi Mix Flip — стала известная цена устройства

Возможно Xiaomi Mix Flip будет выглядеть так. Фото: TS Designer.

Xiaomi работает над складным смартфоном Mix Flip, и телефон только что прошел сертификацию в CCC. Устройство имеет модельный номер 2405CPX3DC и поддерживает зарядку мощностью до 67 Вт.

Об этом сообщила GSMarena.

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В сети также появились фото телефона, но мнения по поводу подлинности снимка разделились. Скорее всего, это изображение только сформировано по предварительным схемам того, как может выглядеть Mix Flip.

По слухам, складывающийся смартфон Xiaomi Mix Flip будет стоить около 830 долларов.

Mix Flip на CQC – фанатский рендер. Фото: gsmarena.com

Характеристики

Ожидается, что Mix Flip будет иметь две камеры на задней панели с датчиками OmniVision — 50 МП OV50E для основной камеры OIS и 60 МП OV60A для объектива с 2-кратным оптическим зумом спереди. Селфи-камера на внутренней стороне будет иметь датчик на 32 МП.

Ранее стало известно, что раскладушка получит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, дисплей с разрешением более 1080p и аккумулятор емкостью 4900 мАч.

Запуск не за горами, и тогда все узнают, соответствует ли действительности все эти источники информации.

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