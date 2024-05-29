ТОП-8 лучших камерофонов в 2024 году

Смартфон сменил фотоаппарат. Фото: thecommonwanderer.com

У всех лучших телефонов 2024 года есть прекрасные камеры, которые могут делать удивительные фотографии. Производители смартфонов предлагают уникальные функции, широкий спектр объективов и множество мегапикселей.

Рейтинг составили специалисты CNET.

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Телефон с большим количеством линз или мегапикселей не обязательно лучше при создании снимков. Такие устройства, как iPhone 15 Pro и Pixel 8 Pro используют большие датчики изображения и программные дополнения для вычислительной фотографии на основе искусственного интеллекта. А камера Samsung Galaxy S24 Ultra может производить одни из лучших фотографий с увеличением, которые только можно получить с телефона.

Впрочем, идеальной камеры смартфона для всех нет. Эксперты CNET протестировали устройства в реальных ситуациях: как они балансируют экспозицию, обрабатывают цвета и насколько они просты в использовании.

Xiaomi 14 Ultra

Лучший камерофон 2024 года

Фото: cnet.com

Благодаря датчику основной камеры, который гораздо больше, чем у любого из его конкурентов, широкой диафрагме и разработанной Leica оптике, Xiaomi 14 Ultra способен делать одни из самых лучших изображений.

Огромный динамический диапазон и четкость необработанных файлов указывают на возможность создавать снимки не хуже полноразмерных беззеркальных камер.

Особого внимания заслуживает высококонтрастный черно-белый режим Leica 14 Ultra для четких монохромных фотографий, которым не нужна какая-либо постобработка.

Чтобы сделать смартфон полноценной камерой, Xiaomi продает Photography Kit, включающий футляр и рукоятку, обеспечивающую физическое управление камерой.

В ТОП-8 камерофонов попали

Apple iPhone 15 Pro/Pro Max — лучшие камеры iPhone премиум-класса.

— лучшие камеры iPhone премиум-класса. Google Pixel 8 Pro — лучшие камеры Google.

— лучшие камеры Google. Samsung Galaxy S24 Ultra — лучшие фото с зумом.

— лучшие фото с зумом. Google Pixel 8 — лучшая камера до 700 долларов.

— лучшая камера до 700 долларов. Google Pixel 7а — лучшая камера до 500 долларов.

— лучшая камера до 500 долларов. Apple iPhone 15 — оптимальная камера для повседневного использования.

— оптимальная камера для повседневного использования. Apple iPhone 13 — лучшая бюджетная камера iPhone.

Ранее мы представляли ТОП-5 бюджетных смартфонов с качественными камерами. Также писали о лучших недорогих смартфонах, качество которых выше их цены.