В Українських школах запрацює освітній застосунок "Мрія"

Презентація застосунку "Мрія". Фото: Офіс президента

У квітні цього року в Україні запустять освітній застосунок "Мрія" для школярів, їхніх батьків та вчителів. Спочатку планують підключити 40 шкіл.

Про це Михайло Федоров розповів для Forbes.

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Що таке "Мрія"

Головна мета проекту "Мрія" — моніторинг освітнього процесу учнів та їхніх здібностей. Прагнення дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути. Отримані дані аналізуватимуть як батьки із вчителями, так і держава.

У кого вже у квітні запрацює застосунок

За словами очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, до кінця місяця до застосунку підключать перші 40 шкіл. До кінця 2024 року до проєкту залучать ще 1000 шкіл, а впродовж наступного 2025-го — ще 10 тисяч шкіл.

"Це буде проривом. До цього рано чи пізно прийде будь-яка країна й скаже: "Нам щось потрібно робити з системою освіти, тому що в тій країні люди вже 15 років створюють стартапи й капіталізують їх"", — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що при Третій штурмовій бригаді почала функціонувати школа FPV-дронів. Досвідчені інструктори, які воювали на гарячих напрямках, навчатимуть ефективно нищити ворога завдяки безпілотникам.

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