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Мобільні оператори розповіли, коли в Україні запрацює eSIM на Apple Watch

19 квітня 2024 22:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Мобільні оператори розповіли, коли в Україні запрацює eSIM на Apple Watch
Чоловіча рука із смартгодинником. Фото ілюстративне: dev.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

По усьому світу у смартфони середнього рівня проникає відносно новий стандарт електронної SIM-карти, який носить назву eSIM. Він зручний, адже дає змогу підʼєднуватися до мережі оператора без фізичної "сімки", економлячи таким чином місце в корпусі девайса.

Видання Mezha Media запитало в українських операторів, коли ця зручна технологія запрацює на Apple Watch українських користувачів.

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Коли eSIM запрацює в Україні

В "Київстар розповіли, що компанія планує реалізувати можливість eSIM на Apple Watch. Втім, там додали, що це складний технологічний процес, реалізація якого потребує близько двох років.

У Vodafone також запевнили, що здійснюють заходи для запровадження цього продукту.

"Наразі фахівці Vodafone Україна працюють над подальшим розвитком цього продукту, а саме над можливістю використання eSIM на смартгодинниках", — розповіли к в компанії.

У Vodafone додали, що також проводяться консультації з виробниками смартгодинників щодо впровадження цієї функціональності і додали, що продукт може бути доступним у наступному році.

Також у lifecell запевнили, що запустять цей продукт, як тільки матимуть таку змогу.

Що стоїть на заваді

Хоча популярність eSIM зростає, поки що кількість абонентів, які встигли перейти на електронну "сімку" не є великою. Це зумовлене обмеженою кількістю смартфонів, що підтримують новий стандарт.

"Щодо кількості абонентів, які використовують eSIM, то в березні їх було зареєстровано 354 тис.", — кажуть у "Київстар".

Враховуючи той факт, що навіть серед користувачів смартфонів послуга eSIM залишається не надто популярною, стає зрозумілим, чому її запуск на смартгодинниках, таких як Apple Watch, має для операторів ще менший пріоритет. Все таки смартгодинниками користуються значно менше, ніж смартфонами.

Раніше ми розповідали, що компанія Apple видалила WhatsApp і Threads зі свого магазину додатків у Китаї. Це сталося за вказівкою очільника країни Сі Цзіньпіня, який вважає, що ці додатки становлять загрозу національній безпеки.

Xiaomi представила спеціальний випуск телефона Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition. Версія смартфона з яскравою синьо-золотою задньою кришкою, емблемою Гоґвортсу та написом "Гаррі Поттер", має й витонченіші деталі.

Україна
технології
смартфон
Смарт-годинник
мобільні оператори

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