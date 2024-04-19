Мобильные операторы рассказали, когда в Украине заработает eSIM на Apple Watch

Мужская рука со смартчасами. Фото иллюстративное: dev.ua

По всему миру в смартфоны среднего уровня проникает новый стандарт электронной SIM-карты, который носит название eSIM. Он удобен, ведь позволяет подключаться к сети оператора без физической "семерки", экономя таким образом место в корпусе девайса.

Издание Mezha Media спросило украинских операторов, когда эта удобная технология заработает на Apple Watch украинских пользователей.

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Когда eSIM заработает в Украине

В "Киевстаре" рассказали, что компания планирует реализовать возможность eSIM на Apple Watch. Впрочем, там добавили, что это сложный технологический процесс, реализация которого требует около двух лет.

В Vodafone также заверили, что осуществляют меры по внедрению этого продукта.

"Сейчас специалисты Vodafone Украина работают над дальнейшим развитием этого продукта, а именно над возможностью использования eSIM на смартчасах", — рассказали в компании.

В Vodafone добавили, что также проводятся консультации с производителями смартчасов по внедрению этой функциональности и добавили, что продукт может быть доступен в следующем году.

Также в lifecell заверили, что запустят этот продукт, как только будет такая возможность.

Что мешает

Хотя популярность eSIM растет, пока количество абонентов, успевших перейти на электронную "семерку" не велико. Это обусловлено ограниченным количеством смартфонов, поддерживающих новый стандарт.

"Что касается количества абонентов, использующих eSIM, то в марте их было зарегистрировано 354 тыс.", — говорят в "Киевстар".

Учитывая тот факт, что даже среди пользователей смартфонов услуга eSIM остается не слишком популярной, становится ясно, почему ее запуск на смартчасах, таких как Apple Watch, имеет для операторов еще меньший приоритет. Все же смартчасы пользуются гораздо меньше, чем смартфонами.

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