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У Китаї Apple на вимогу Сі Цзіньпіня видалила два популярних додатки із AppStore

19 квітня 2024 21:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Китаї Apple на вимогу Сі Цзіньпіня видалила два популярних додатки із AppStore
Смартфон з мобільними додатками. Фото ілюстративне: Finance.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Apple видалила WhatsApp і Threads зі свого магазину додатків у Китаї. Це сталося за вказівкою очільника країни Сі Цзіньпіня, який вважає, що ці додатки становлять загрозу національній безпеки.

Про це повідомило Reuters у п'ятницю, 19 квітня.

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Окрім WhatsApp і Threads два інших іноземних додатки для обміну повідомленнями — Telegram і Signal — також були видалені з магазину.

Повідомляється, що видалення цих чотирьох додатків свідчить про посилення нетерпимості з боку уряду Китаю до принаймні деяких іноземних платформ онлайн-повідомлень, які йому не підконтрольні. Це також свідчить про обмеження свободи дій для Apple в Китаї.

Таск на соціальні мережі в Китаї

Правляча Комуністична партія Китаю, очолювана Сі Цзіньпінем, продовжує зміцнювати свій контроль над використанням Інтернету в країні. Вона запроваджує повну цензуру чутливих тем у соціальних мережах, а також здійснює моніторинг комунікації. Окрім того, Пекін ініціював проведення політики, метою якої є обмеження часу, який діти проводять в Інтернеті.

Видалення WhatsApp і Threads відбувається напередодні голосування в законодавчому органі США щодо законопроекту, який змусить китайську компанію ByteDance продавати TikTok. В іншому разі їй загрожує заборона на ринку США.

Раныше ми повыдомляли, що Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України будуть блокувати сумнівні акаунти в популярній соцмережі TikTok. Воно буде відбуватися спільно з адміністрацією відеохостингу. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Палата представників Сенату США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни.

Китай
Apple
додаток
технології
смартфон
Сі Цзіньпінь
заборона

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