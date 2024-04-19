В Китае Apple по требованию Си Цзиньпиня удалила два популярных приложения из AppStore

Смартфон с мобильными приложениями. Фото иллюстративное: Finance.ua

Компания Apple удалила WhatsApp и Threads из своего магазина приложений в Китае. Это произошло по указанию главы страны Си Цзиньпиня, который считает, что эти приложения представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщило Reuters в пятницу, 19 апреля.

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Кроме WhatsApp и Threads, два других иностранных приложения для обмена сообщениями — Telegram и Signal — также были удалены из магазина.

Сообщается, что удаление этих четырех приложений свидетельствует об усилении нетерпимости со стороны правительства Китая к по крайней мере некоторым иностранным платформам онлайн-сообщений, которые ему не подконтрольны. Это также свидетельствует об ограничении свободы действий для Apple в Китае.

Таск на социальные сети в Китае

Правящая Коммунистическая партия Китая, возглавляемая Си Цзиньпинем, продолжает укреплять контроль над использованием Интернета в стране. Она вводит полную цензуру чувствительных тем в социальных сетях, а также мониторинг коммуникации. Кроме того, Пекин инициировал проведение политики, целью которой является ограничение времени, которое дети проводят в Интернете.

Удаление WhatsApp и Threads происходит в преддверии голосования в законодательном органе США по законопроекту, который заставит китайскую компанию ByteDance продавать TikTok. В противном случае ей грозит запрет на рынке США.

Ранее мы сообщали, что Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины будут блокировать сомнительные аккаунты в популярной соцсети TikTok. Оно будет проходить совместно с администрацией видеохостинга.

Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей Сената США приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны.