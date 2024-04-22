В Украинских школах заработает образовательное приложение "Мрія"

Презентация приложения "Мрія". Фото: Офис президента.

В апреле этого года в Украине запустят образовательное приложение для школьников , их родителей и учителей, "Мрія". Первоначально планируют подключить 40 школ.

Об этом Михаил Федоров рассказал для Forbes .

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Что такое "Мрия"

Главная цель проекта "Мрія" — мониторинг образовательного процесса учащихся и их способностей. Стремление дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть. Полученные данные будут анализироваться как родителями с учителями, так и государством.

У кого уже в апреле заработает приложение

По словам главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, к концу месяца к приложению подключат первые 40 школ. До конца 2024 года в проект привлекут еще 1000 школ, а в течение следующего 2025 — еще 10 тысяч школ.

"Это будет прорывом. К этому рано или поздно придет любая страна и скажет: "Блин, нам что-то нужно делать с системой образования, потому что в той стране люди уже 15 лет создают стартапы и капитализируют их"" , — отметил Михаил Федоров. .

Напомним, что при Третьей штурмовой бригаде начала функционировать школа FPV-дронов. Опытные инструкторы, воевавшие на горячих направлениях, будут учить эффективно уничтожать врага благодаря беспилотникам.

Технологии развиваются, поэтому мобильные операторы рассказали, когда в Украине заработает eSIM на Apple Watch .