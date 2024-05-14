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Google Pixel 8a проти Pixel 8 — чи варто переплачувати 200 доларів за флагман

14 травня 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google Pixel 8a проти Pixel 8: чим відрізняються смартфони, який краще обрати
Google Pixel 8a. Фото: Tom's Guide
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Абсолютно новий бюджетний Google Pixel 8a максимально наближений до флагмана Pixel 8 — дисплей, загальна продуктивність та налаштування камери тепер надзвичайно схожі. Різниця в деталях, але чи настільки вони важливі, що за них потрібно заплатити на 200 доларів більше.

Про це написала Phone Arena.

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Дисплей та дизайн

Pixel 8a має 6,1-дюймовий екран, тоді як Pixel 8 може похвалитися трохи більшим — 6,2 дюйма. Обидва телефони мають OLED-дисплеї з розумною роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення екрана 120 Гц з максимальною яскравістю дисплея 1400 ніт у режимі HDR та 2000 ніт пікової яскравості.

Pixel 8a є пристроєм зі стандартом IP67, Pixel 8 має кращий захист від води та пилу за стандартом IP68.

Pixel 8a тепер має матову композитну задню частину з матовою алюмінієвою рамою, тоді як Pixel 8 покладається на міцнішу задню панель Corning Gorilla Glass Victus, й також має матову алюмінієву раму.

 

Google Pixel 8a проти Pixel 8 — чи варто переплачувати 200 доларів за флагман - фото 1
Google Pixel 8. Фото: zdnet.com

Продуктивність

  • Pixel 8a поставляється разом із чіпом Tensor G3, який також працює в Pixel 8 і Pixel 8 Pro. 
  • Pixel 8 має 8 ГБ оперативної пам’яті, а також 128 ГБ і 256 ГБ накопичувача, так само як й Pixel 8a.

Камера

Pixel 8a має 64 МП ширококутні та 13 МП ультраширокі камери, які дебютували з Pixel 7a, а також 13 МП фронтальну камеру.

Водночас Pixel 8 поставляється разом з ширококутною камерою 50 МП та ультраширокою камерою 12 МП, а також камерою для селфі 10,5 МП.

Хоча різниця може здатися на користь Pixel 8a, але у Pixel більшість удосконалень камери зазвичай пов’язана з програмним забезпеченням, оновленням обробки зображень та перевагами AI/ML, тому апаратне забезпечення тут не відіграє такої важливої ролі.

Батареї та зарядка

Pixel 8a постачається з акумулятором місткістю 4942 мАг, а Pixel 8 може похвалитися батареєю 4575 мАг. Але Pixel 8a має слабкі дротову зарядку 18 Вт та бездротову 7,5 Вт, які працюють повільно. Pixel 8 виграє в цьому, адже він заряджається 27 Вт через кабель та до 18 Вт без проводу.

Раніше ми порівнювали Samsung Galaxy S24 з Google Pixel 8 та Google Pixel 8 Pro з Google Pixel Fold.

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