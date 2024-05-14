Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Google Pixel 8a против Pixel 8 — стоит ли переплачивать 200 долларов за флагман arrow

Google Pixel 8a против Pixel 8 — стоит ли переплачивать 200 долларов за флагман

14 мая 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google Pixel 8a против Pixel 8: чем отличаются смартфоны, какой лучше выбрать
Google Pixel 8a. Фото: Tom's Guide
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Совершенно новый бюджетный Google Pixel 8a максимально приближен к флагману Pixel 8 — дисплей, общая производительность и настройки камеры теперь очень похожи. Разница в деталях, но так ли они важны, что за них нужно заплатить на 200 долларов больше.

Об этом написала Phone Arena.

Читайте также:

Дисплей и дизайн

Pixel 8a имеет 6,1-дюймовый экран, тогда как Pixel 8 может похвастаться чуть большим — 6,2 дюйма. Оба телефона имеют OLED-дисплеи с разумным разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц с максимальной яркостью дисплея 1400 нит в режиме HDR и 2000 нит пиковой яркости.

Pixel 8a является устройством со стандартом IP67, Pixel 8 обладает лучшей защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Pixel 8a теперь имеет матовую композитную заднюю часть с матовой алюминиевой рамой, тогда как Pixel 8 полагается на более прочную заднюю панель Corning Gorilla Glass Victus, и также имеет матовую алюминиевую раму.

 

Google Pixel 8a против Pixel 8 - стоит ли переплачивать 200 долларов за флагман - фото 1
Google Pixel 8. Фото: zdnet.com

Производительность

  • Pixel 8a поставляется вместе с чипом Tensor G3, который также работает в Pixel 8 и Pixel 8 Pro.
  • Pixel 8 имеет 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ и 256 ГБ накопителя, равно как и Pixel 8a.

Камера

Pixel 8a имеет 64 МП широкоугольные и 13 МП ультраширокие камеры, дебютировавшие с Pixel 7a, а также 13 МП фронтальную камеру.

В то же время, Pixel 8 поставляется вместе с широкоугольной камерой 50 МП и ультраширокой камерой 12 МП, а также камерой для селфи 10,5 МП.

Хотя разница может показаться в пользу Pixel 8a, но у Pixel большинство усовершенствований камеры обычно связано с программным обеспечением, обновлением обработки изображений и преимуществами AI/ML, поэтому аппаратное обеспечение здесь не играет столь важной роли.

Батареи и зарядка

Pixel 8a поставляется с аккумулятором емкостью 4942 мАч, а Pixel 8 может похвастаться батареей 4575 мАч. Но Pixel 8a имеет слабые проводную зарядку 18 Вт и беспроводную 7,5 Вт, которые работают медленно. Pixel 8 выигрывает в этом, ведь заряжается с 27 Вт через кабель и до 18 Вт без провода.

Ранее мы сравнивали Samsung Galaxy S24 с Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro с Google Pixel Fold.

Google
телефоны
гаджеты
технологии
смартфон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников