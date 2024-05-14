Google Pixel 8a против Pixel 8: чем отличаются смартфоны, какой лучше выбрать

Google Pixel 8a. Фото: Tom's Guide

Совершенно новый бюджетный Google Pixel 8a максимально приближен к флагману Pixel 8 — дисплей, общая производительность и настройки камеры теперь очень похожи. Разница в деталях, но так ли они важны, что за них нужно заплатить на 200 долларов больше.

Об этом написала Phone Arena.

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Дисплей и дизайн

Pixel 8a имеет 6,1-дюймовый экран, тогда как Pixel 8 может похвастаться чуть большим — 6,2 дюйма. Оба телефона имеют OLED-дисплеи с разумным разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц с максимальной яркостью дисплея 1400 нит в режиме HDR и 2000 нит пиковой яркости.

Pixel 8a является устройством со стандартом IP67, Pixel 8 обладает лучшей защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Pixel 8a теперь имеет матовую композитную заднюю часть с матовой алюминиевой рамой, тогда как Pixel 8 полагается на более прочную заднюю панель Corning Gorilla Glass Victus, и также имеет матовую алюминиевую раму.

Google Pixel 8. Фото: zdnet.com

Производительность

Pixel 8a поставляется вместе с чипом Tensor G3, который также работает в Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Pixel 8 имеет 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ и 256 ГБ накопителя, равно как и Pixel 8a.

Камера

Pixel 8a имеет 64 МП широкоугольные и 13 МП ультраширокие камеры, дебютировавшие с Pixel 7a, а также 13 МП фронтальную камеру.

В то же время, Pixel 8 поставляется вместе с широкоугольной камерой 50 МП и ультраширокой камерой 12 МП, а также камерой для селфи 10,5 МП.

Хотя разница может показаться в пользу Pixel 8a, но у Pixel большинство усовершенствований камеры обычно связано с программным обеспечением, обновлением обработки изображений и преимуществами AI/ML, поэтому аппаратное обеспечение здесь не играет столь важной роли.

Батареи и зарядка

Pixel 8a поставляется с аккумулятором емкостью 4942 мАч, а Pixel 8 может похвастаться батареей 4575 мАч. Но Pixel 8a имеет слабые проводную зарядку 18 Вт и беспроводную 7,5 Вт, которые работают медленно. Pixel 8 выигрывает в этом, ведь заряжается с 27 Вт через кабель и до 18 Вт без провода.

Ранее мы сравнивали Samsung Galaxy S24 с Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro с Google Pixel Fold.