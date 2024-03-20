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Honor випустив дешевий смартгодинник Watch GS 4 з зарядом на два тижні

20 березня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смартгодинник Watch GS 4 та браслет Band 9—чим здивували нові гаджети Honor
Honor Watch GS 4. Фото: Honor
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Honor представила нові пристрої — смартгодинник Honor Watch GS 4 та фітнес-браслет Honor Band 9. Обидва гаджети мають видатний час автономної роботи.

Про це повідомила GSMarena.

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Honor Watch GS 4

Смартгодинник оснащений 1,43-дюймовим круглим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 466 х 466 пікселів і щільністю пікселів 326 ppi. Він підтримує 8 000+ циферблатів, а також ви можете створити власний.

Пристрій виготовлений з нержавіючої сталі 316L, а його версія Jasper Astrolabe отримали позолочений корпус. Усі моделі мають товщину 10,5 мм та дві фізичні кнопки на правому боці.

Гаджет підтримує понад 100 спортивних режимів для занять спортом у приміщенні та на відкритому повітрі, включаючи 85 користувацьких спортивних режимів та понад 10 професійних спортивних режимів.

Honor Watch GS 4 сумісний з пристроями під управлінням Android 9 і вище та iOS 11 і вище.

Компанія заявляє, що годинник працює 14 днів у типовому сценарії використання, а 5-хвилинної підзарядки вистачає на цілий день.

  • Модель зі шкіряним ремінцем — 165 доларів.
  • Модель з силіконовим ремінцем — 140 доларів.

Honor Band 9

Фітнес-браслет оснащений 1,57-дюймовим прямокутним сенсорним AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц, роздільною здатністю 402x256 пікселів і щільністю пікселів 302 ppi з підтримкою різних циферблатів. Його корпус виготовлений з полімерного волокна, а ремінці — зі шкіри або силікону.

Honor випустив дешевий смартгодинник Watch GS 4 з зарядом на два тижні - фото 1
Honor Band 9. Фото: Honor

Браслет сумісний з пристроями на Android 9 і вище та iOS 11 і вище. Підтримує 96 спортивних режимів для занять спортом у приміщенні та на відкритому повітрі (85 індивідуальних, 11 професійних) та оснащений функціями моніторингу серцевого ритму, відстеження сну та вимірювання рівня кисню в крові.

Акумулятор забезпечує 14 днів автономної роботи у звичайному режимі та 10 днів у режимі інтенсивного використання.

  • Версія з підтримкою NFC — 40 доларів.
  • Версія без NFC — 35 доларів.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.

Китай
спорт
гаджети
технології
Смарт-годинник

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