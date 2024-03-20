Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Honor выпустил дешевые смарт-часы Watch GS 4 с зарядом на две недели arrow

Honor выпустил дешевые смарт-часы Watch GS 4 с зарядом на две недели

20 марта 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смарт-часы Watch GS 4 и браслет Band 9 — чем удивили новые гаджеты Honor
Honor Watch GS 4. Фото: Honor
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Honor представила новые устройства — смарт-часы Honor Watch GS 4 и фитнес-браслет Honor Band 9. Оба гаджета имеют выдающееся время автономной работы.

Об этом сообщила GSMarena.

Читайте также:

Honor Watch GS 4

Смарт-часы оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном с разрешением 466 х 466 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Он поддерживает 8000+ циферблатов, а также вы можете создать свой собственный.

Устройство изготовлено из нержавеющей стали 316L, а его версия Jasper Astrolabe получил позолоченный корпус. Все модели имеют толщину 10,5 мм и две кнопки на правой стороне.

Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе, включая 85 пользовательских спортивных режимов и более 10 профессиональных спортивных режимов.

Honor Watch GS 4 совместим с устройствами под управлением Android 9 и выше и iOS 11 и выше.

Компания заявляет, что часы работают 14 дней в типичном сценарии использования, а 5-минутной подзарядки хватает на целый день.

  • Модель с кожаным ремешком — 165 долларов.
  • Модель с силиконовым ремешком — 140 долларов.

Honor Band 9

Фитнес-браслет оснащен 1,57-дюймовым прямоугольным сенсорным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением 402x256 пикселей и плотностью пикселей 302 ppi с поддержкой разных циферблатов. Его корпус изготовлен из полимерного волокна, а ремешки — из кожи или силикона.

Honor выпустил дешевые смартчасы Watch GS 4 с зарядом на две недели - фото 1
Honor Band 9. Фото: Honor

Браслет совместим с устройствами Android 9 и выше и iOS 11 и выше. Поддерживает 96 спортивных режимов для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе (85 индивидуальных, 11 профессиональных) и оснащен функциями мониторинга сердечного ритма, отслеживания сна и уровня кислорода в крови.

Аккумулятор обеспечивает 14 дней автономной работы в обычном режиме и 10 дней в режиме интенсивного использования.

  • Версия с поддержкой NFC — 40 долларов.
  • Версия без NFC — 35 долларов.

Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.

Китай
спорт
гаджеты
технологии
Смарт-часы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство