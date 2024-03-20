Смарт-часы Watch GS 4 и браслет Band 9 — чем удивили новые гаджеты Honor

Honor Watch GS 4. Фото: Honor

Компания Honor представила новые устройства — смарт-часы Honor Watch GS 4 и фитнес-браслет Honor Band 9. Оба гаджета имеют выдающееся время автономной работы.

Об этом сообщила GSMarena.

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Honor Watch GS 4

Смарт-часы оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном с разрешением 466 х 466 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Он поддерживает 8000+ циферблатов, а также вы можете создать свой собственный.

Устройство изготовлено из нержавеющей стали 316L, а его версия Jasper Astrolabe получил позолоченный корпус. Все модели имеют толщину 10,5 мм и две кнопки на правой стороне.

Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе, включая 85 пользовательских спортивных режимов и более 10 профессиональных спортивных режимов.

Honor Watch GS 4 совместим с устройствами под управлением Android 9 и выше и iOS 11 и выше.

Компания заявляет, что часы работают 14 дней в типичном сценарии использования, а 5-минутной подзарядки хватает на целый день.

Модель с кожаным ремешком — 165 долларов.

Модель с силиконовым ремешком — 140 долларов.

Honor Band 9

Фитнес-браслет оснащен 1,57-дюймовым прямоугольным сенсорным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением 402x256 пикселей и плотностью пикселей 302 ppi с поддержкой разных циферблатов. Его корпус изготовлен из полимерного волокна, а ремешки — из кожи или силикона.

Honor Band 9. Фото: Honor

Браслет совместим с устройствами Android 9 и выше и iOS 11 и выше. Поддерживает 96 спортивных режимов для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе (85 индивидуальных, 11 профессиональных) и оснащен функциями мониторинга сердечного ритма, отслеживания сна и уровня кислорода в крови.

Аккумулятор обеспечивает 14 дней автономной работы в обычном режиме и 10 дней в режиме интенсивного использования.

Версия с поддержкой NFC — 40 долларов.

Версия без NFC — 35 долларов.

Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.