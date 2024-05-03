Лайфхак для тих, хто хоче зробити з кількох фото відео на iPhone

Відео на iPhone. Фото: macsales.com

З'ясувалося, що можна взяти кілька "живих" фотографій з медіатеки iPhone та перетворити їх в одне безперервне відео та зробити зі знімків ролик.

Про це повідомив MacRumors.

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На iPhone та iPad функція "Живі фото" оживляє ваші фотографії, додаючи кілька секунд відео до та після зйомки, створюючи повноцінний спогад, а не статичне зображення.

Можна взяти "живі" фото та об'єднати декілька з них у відеоролик. Цей процес перетворює колекцію моментів на цілісну розповідь.

Як зробити відео

У програмі "Фотографії" торкніться піктограми "Альбоми" внизу екрана.

Прокрутіть униз до "Типи медіа" і торкніться "Живі фото".

Натисніть "Вибрати" у верхньому правому куті, а потім торкніться живих фотографій, які ви хочете включити у відео, щоб біля кожної з них з'явилася галочка.

У правому нижньому куті торкніться значка кола з трьома крапками.

У спливному меню виберіть "Зберегти як відео".

Щоб переглянути новостворене відео, поверніться до перегляду "Альбомів" та виберіть "Відео" в розділі "Типи медіа".

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