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Як на iPhone зробити відео з фотографій — простий та корисний лайфхак

3 травня 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лайфхак для тих, хто хоче зробити з кількох фото відео на iPhone
Відео на iPhone. Фото: macsales.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

З'ясувалося, що можна взяти кілька "живих" фотографій з медіатеки iPhone та перетворити їх в одне безперервне відео та зробити зі знімків ролик.

Про це повідомив MacRumors.

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На iPhone та iPad функція "Живі фото" оживляє ваші фотографії, додаючи кілька секунд відео до та після зйомки, створюючи повноцінний спогад, а не статичне зображення.

Можна взяти "живі" фото та об'єднати декілька з них у відеоролик. Цей процес перетворює колекцію моментів на цілісну розповідь.

Як зробити відео

  • У програмі "Фотографії" торкніться піктограми "Альбоми" внизу екрана.
  • Прокрутіть униз до "Типи медіа" і торкніться "Живі фото".
  • Натисніть "Вибрати" у верхньому правому куті, а потім торкніться живих фотографій, які ви хочете включити у відео, щоб біля кожної з них з'явилася галочка.
  • У правому нижньому куті торкніться значка кола з трьома крапками.
  • У спливному меню виберіть "Зберегти як відео".

Щоб переглянути новостворене відео, поверніться до перегляду "Альбомів" та виберіть "Відео" в розділі "Типи медіа".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MacRumors (@macrumors)

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