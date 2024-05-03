Лайфхак для тих, хто хоче зробити з кількох фото відео на iPhone

Як на iPhone зробити відео з фотографій — простий та корисний лайфхак
З'ясувалося, що можна взяти кілька "живих" фотографій з медіатеки iPhone та перетворити їх в одне безперервне відео та зробити зі знімків ролик.
Про це повідомив MacRumors.
На iPhone та iPad функція "Живі фото" оживляє ваші фотографії, додаючи кілька секунд відео до та після зйомки, створюючи повноцінний спогад, а не статичне зображення.
Можна взяти "живі" фото та об'єднати декілька з них у відеоролик. Цей процес перетворює колекцію моментів на цілісну розповідь.
Як зробити відео
- У програмі "Фотографії" торкніться піктограми "Альбоми" внизу екрана.
- Прокрутіть униз до "Типи медіа" і торкніться "Живі фото".
- Натисніть "Вибрати" у верхньому правому куті, а потім торкніться живих фотографій, які ви хочете включити у відео, щоб біля кожної з них з'явилася галочка.
- У правому нижньому куті торкніться значка кола з трьома крапками.
- У спливному меню виберіть "Зберегти як відео".
Щоб переглянути новостворене відео, поверніться до перегляду "Альбомів" та виберіть "Відео" в розділі "Типи медіа".
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