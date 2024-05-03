Лайфхак для тех, кто хочет сделать из нескольких фото видео на iPhone

Как на iPhone сделать видео из фотографий — простой и полезный лайфхак
Выяснилось, что можно взять несколько "живых" фотографий из медиатеки iPhone и превратить их в одно непрерывное видео и сделать из снимков ролик.
Об этом сообщил MacRumors.
На iPhone и iPad функция "Живые фото" оживляет ваши фотографии, добавляя несколько секунд видео до и после съемки, создавая полноценное воспоминание, а не статическое изображение.
Можно взять "живые" фото и объединить несколько из них в видеоролик. Этот процесс превращает коллекцию моментов в целостный рассказ.
Как сделать видео
- В приложении "Фотографии" коснитесь значка "Альбомы" внизу экрана.
- Прокрутите вниз до "Типы медиа" и коснитесь "Живые фото".
- Нажмите "Выбрать" в правом верхнем углу, затем коснитесь живых фотографий, которые вы хотите включить в видео, чтобы у каждой из них появилась галочка.
- В правом нижнем углу коснитесь значка круга с тремя точками.
- В раскрывающемся меню выберите пункт "Сохранить как видео".
Чтобы просмотреть новое видео, вернитесь к "Альбому" и выберите "Видео" в разделе "Типы медиа".
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