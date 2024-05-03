Лайфхак для тех, кто хочет сделать из нескольких фото видео на iPhone

Видео на iPhone. Фото: macsales.com

Выяснилось, что можно взять несколько "живых" фотографий из медиатеки iPhone и превратить их в одно непрерывное видео и сделать из снимков ролик.

Об этом сообщил MacRumors.

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На iPhone и iPad функция "Живые фото" оживляет ваши фотографии, добавляя несколько секунд видео до и после съемки, создавая полноценное воспоминание, а не статическое изображение.

Можно взять "живые" фото и объединить несколько из них в видеоролик. Этот процесс превращает коллекцию моментов в целостный рассказ.

Как сделать видео

В приложении "Фотографии" коснитесь значка "Альбомы" внизу экрана.

Прокрутите вниз до "Типы медиа" и коснитесь "Живые фото".

Нажмите "Выбрать" в правом верхнем углу, затем коснитесь живых фотографий, которые вы хотите включить в видео, чтобы у каждой из них появилась галочка.

В правом нижнем углу коснитесь значка круга с тремя точками.

В раскрывающемся меню выберите пункт "Сохранить как видео".

Чтобы просмотреть новое видео, вернитесь к "Альбому" и выберите "Видео" в разделе "Типы медиа".

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