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Как на iPhone сделать видео из фотографий — простой и полезный лайфхак

3 мая 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лайфхак для тех, кто хочет сделать из нескольких фото видео на iPhone
Видео на iPhone. Фото: macsales.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Выяснилось, что можно взять несколько "живых" фотографий из медиатеки iPhone и превратить их в одно непрерывное видео и сделать из снимков ролик.

Об этом сообщил MacRumors.

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На iPhone и iPad функция "Живые фото" оживляет ваши фотографии, добавляя несколько секунд видео до и после съемки, создавая полноценное воспоминание, а не статическое изображение.

Можно взять "живые" фото и объединить несколько из них в видеоролик. Этот процесс превращает коллекцию моментов в целостный рассказ.

Как сделать видео

  • В приложении "Фотографии" коснитесь значка "Альбомы" внизу экрана.
  • Прокрутите вниз до "Типы медиа" и коснитесь "Живые фото".
  • Нажмите "Выбрать" в правом верхнем углу, затем коснитесь живых фотографий, которые вы хотите включить в видео, чтобы у каждой из них появилась галочка.
  • В правом нижнем углу коснитесь значка круга с тремя точками.
  • В раскрывающемся меню выберите пункт "Сохранить как видео".

Чтобы просмотреть новое видео, вернитесь к "Альбому" и выберите "Видео" в разделе "Типы медиа".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По shared by MacRumors (@macrumors)

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