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Як затемнення врятувало Колумба — неймовірна історія, що сталася 520 років тому

8 квітня 2024 21:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Затемнення врятувало від смерті Колумба 520 років тому — як це було
Колумб у монастирі Ла Рабіда та затемнення. Колаж: Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Сонячне та місячне затемнення — це справді унікальні космічні явища, які заворожують та надихають. А ще одна з таких подій врятувала життя знаменитому мореплавцю Христофору Колумбу та його команді. Їх щасливий день стався 29 лютого 1504 року.

Що відомо про цю доленосну для Христофора Колумба дату та як затемнення зберегло життя першовідкривачу Америки, пише видання IFLScience.

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29 лютого 1504 року — що відомо про дату 

1504 рік був високосним, а в особливу дату 29 лютого відбулося повне місячне затемнення на нічному небі Карибського басейну. 

Повне місячне затемнення може відбутися лише у той момент, коли Місяць перебуває у повній фазі. Тоді Земля перекриває пряме сонячне світло, яке відбивається від Місяця, і кидає тінь на поверхню нашого супутника. 

Коли це трапляється, Місяць може здаватися зовсім чорним або набувати червонуватого кольору, залежно від того, якими кольорами розсіюється світло, коли воно проходить через атмосферу Землі. 

 

Як затемнення врятувало від смерті мореплавця Христофора Колумба
Місячне затемнення. Джерело: Pixabay

Як повне місячне затемнення врятувало Колумба 

Згідно із записами, які начебто склав син Колумба Фердинанд, події розгорталися на Ямайці. Колумб та члени його екіпажу перебували на острові з середини 1503 року через нашестя морських черв’яків, які зжирали їхні кораблі. 

Араваки (група індіанських племен Південної Америки) досить тепло та гостинно зустріли іноземців, команді мореплавців регулярно доставляли свіжу їжу, вони мали де зупинитися. Проте, після більш ніж пів року терпіння тубільців почало виснажуватися.

Напруга між моряками та місцевим народом була небезпечною. Ще гірші відносини стали, коли моряки вбили кількох араваків. 

Мореплавці зіткнулися з перспективою голоду та війною з місцевими жителями. Саме у цей час Колумб нібито почав виношувати геніальний план, щоб врятувати себе та свою команду. Саме тут у пригоді стала природа. 

Так, усі європейські мореплавці того часу мали альманах, що містив астрономічні таблиці за період з 1475 по 1506 рік. Складений великим німецьким математиком Йоганнесом Мюллером фон Кенігсбергом, також відомим як Регіомонтан, документ містив важливу інформацію про рух Сонця, Місяця, а також про планети та зірки.

Знаючи, що от-от має статися місячне затемнення, Колумб пішов до вождя араваків. Мореплавець заявив, що його християнський бог розлютився через небажання місцевих жителів нагодувати своїх гостей і зітре повний місяць на знак свого незадоволення.

Легенда свідчить, що коли місячне затемнення відбулося точно в час, визначений Колумбом, охоплені панікою араваки попросили вибачення й пообіцяли задобрити християнського бога, нагодувавши моряків. Врешті-решт у червні 1504 року до команди прибув рятувальний корабель і вони покинули Ямайку.

 

Затемнення врятувало від смерті Колумба 520 років тому — як це було
Картина 1846 року зображує Колумба та його команду. Фото: Wikipedia

Історія чи легенда? 

Важко сказати наскільки правдивою є ця історія. Але науковцям точно відомо, що повне місячне затемнення відбулося у той день над Ямайкою. Ця відома астрономічна подія отримала назву Колумбове затемнення. 

Раніше ми писали, повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року супроводжувалося унікальними явищами на Сонці.  

Нагадаємо, ми розповідали, вчені довели, що Колумб насправді не винен у тому, що сифіліс поширився світом. Причина була зовсім інша. 

Сонце
Місяць
затемнення
історія
Христофор Колумб
Ямайка

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