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Під час затемнення 8 квітня відбудуться дивні явища на Сонці — що відомо вченим

28 березня 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Сонячне затемнення 8 квітня супроводжуватиметься рідкісними явищами — що відомо
Люди спостерігають за сонячним затемненням. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Як відомо, у понеділок, 8 квітня, на жителів Землі чекає унікальна астрономічна подія — повне сонячне затемнення. Проте, вона буде вдвічі особливою, адже супроводжуватиметься рідкісними явищами. Щобільше, за цим можна буде спостерігати без спеціальної техніки. 

Про найцікавіші деталі майбутнього сонячного затемнення та незвичайні прояви активності нашої зірки, інформує науковий портал Space.com.

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Так, зазначається, що повне сонячне затемнення 8 квітня, ймовірно, відбудеться на піку 11-річного сонячного циклу. Тож, спостерігачі, окрім самої події, зможуть побачити ще дещо цікаве, а саме темно-рожеві вежі та петлі електрично зарядженої плазми, що простягаються далеко в космос. 

Ці корональні викиди маси та спалахи виглядатимуть як невеличкі вибухи на Сонці. Вони будуть видимі під час затемнення протягом кількох годин будь-якому глядачу.

Варто додати, що корональний викид маси — це величезний викид магнітного поля та маси плазми з корони Сонця. Зазвичай це явище можна побачити щодня, якщо використовувати водневий альфа-телескоп. 

 

На Сонці будуть потужні вибухи під час сонячного затемнення 8 квітня
Викид корональної маси у космос. Зображення: NASA/Goddard Space Flight Center

Щодо спалахів, то вони відрізняються від вибухів тим, що розташовані набагато нижче в атмосфері Сонця, тому будуть виглядати, як червоні петлі ближче до поверхні зірки. Спалахи часто відбуваються одразу після викиду маси. 

Також можуть бути помітними й так звані сонячні протуберанці — це великі газоподібні структури, які видно на зовнішніх шарах Сонця, вони можуть виходити з його поверхні в простір. 

 

Вчені розповіли про дивне явище на Сонці, яке відбудеться під час затемнення 8 квітня
Вогняні сонячні протуберанці під час повного затемнення. Зображення: Roger Ressmeyer/Corbis/VCG

Ці дивовижні явища буде видно, найімовірніше, тільки в Північній та Південній Америці, решта зможуть спостерігати сонячну активність у записі. Та від цього подія не стає менш захопливою.

8 квітня безсумнівно стане днем, який запам’ятається астрономам і любителям космічних явищ у всьому світі.

 

Сонячне затемнення 8 квітня супроводжуватиметься рідкісним явищем — що відомо
Людина спостерігає за сонячним затемненням. Фото: alynwallacephotography.com

Раніше ми розповідали та демонстрували, який вигляд матиме сонячне затемнення з поверхні Місяця. 

Нагадаємо, ми також повідомляли, NASA загубило смертоносний астероїд, що мчить до Землі.

космос
Сонце
вибух
затемнення
квітень
астрономічні явища

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