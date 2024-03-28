Солнечное затмение 8 апреля будет сопровождаться редкими явлениями — что известно

Люди наблюдают за солнечным затмением. Фото: shutterstock.com

Как известно, в понедельник, 8 апреля, жителей Земли ждет уникальное астрономическое событие — полное солнечное затмение. Однако оно станет вдвое особенным, ведь будет сопровождаться редкими явлениями. Более того, за этим можно будет наблюдать без специальной техники.

О самых интересных деталях будущего солнечного затмения и необычных проявлениях активности нашей звезды, информирует научный портал Space.com.

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Так, отмечается, что полное солнечное затмение 8 апреля предположительно состоится на пике 11-летнего солнечного цикла. Следовательно, наблюдатели, кроме самого события, смогут увидеть еще кое-что не менее интересное, а именно темно-розовые башни и петли электрически заряженной плазмы, простирающиеся далеко в космос.

Эти корональные выбросы массы и вспышки будут выглядеть как небольшие взрывы на Солнце. Они будут видны во время затемнения в течение нескольких часов любому зрителю.

Следует добавить, что корональный выброс массы — это огромный выброс магнитного поля и массы плазмы из короны Солнца. Обычно это явление можно увидеть каждый день, если использовать водородный альфа-телескоп.

Выброс корональной массы в космос. Изображение: NASA/Goddard Space Flight Center

Что касается вспышек, то они отличаются от взрывов тем, что расположены гораздо ниже в атмосфере Солнца, поэтому будут выглядеть как красные петли ближе к поверхности звезды. Вспышки часто происходят сразу после выброса массы.

Также могут быть заметны и так называемые солнечные протуберанцы — это крупные газообразные структуры, которые видны на внешних слоях Солнца, они могут выходить из его поверхности в пространство.

Огненные солнечные протуберанцы во время затмения. Изображение: Roger Ressmeyer/Corbis/VCG

Эти удивительные явления будут видны, скорее всего, только в Северной и Южной Америке, остальные смогут наблюдать солнечную активность в записи. Но от этого событие не становится менее увлекательным.

8 апреля, несомненно, станет днем, который запомнится астрономам и любителям космических явлений во всем мире.

Человек наблюдает за солнечным затмением. Фото: alynwallacephotography.com

Ранее мы рассказывали и демонстрировали, как будет выглядеть солнечное затмение с поверхности Луны.

Напомним, мы также сообщали, NASA потеряло мчащийся к Земле смертоносный астероид.