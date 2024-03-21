Сонячне затемнення з поверхні Місяця — який вигляд матиме дивовижне явище

Астронавт спостерігає часткове затемнення з поверхні Місяця. Зображення: Pat Rawlings

Вже цієї весни на нас чекають дивовижні астрономічні явища — у ніч з 24 на 25 березня відбудеться часткове місячне затемнення, а вже 8 квітня можна буде спостерігати повне сонячне затемнення, коли Місяць закриє собою Сонце. Більшість жителів Землі зможуть за ними спостерігати. Але цікаво б було дізнатися, який був би краєвид з поверхні Місяця.

Який вигляд матимуть затемнення з поверхні Місяця та у чому їх особливість, пише IFLScience.

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Як зазначають науковці, на Місяці затемнення зворотні. Тобто, те, що на Землі ми називаємо місячним затемненням, на Місяці є сонячним затемненням.

Звичайно, краєвид та враження від нього теж будуть зовсім різні. Коли ми спостерігаємо затемнення з поверхні Місяця, то бачимо як Земля затьмарює Сонце.

Surveyor 3 спостерігав повне місячне затемнення 24 квітня 1967 року. Зображення: NASA

Через відносні розміри та положення Землі та Сонця наша планета відкидає тінь особливим чином. Тонкий конус, у якому блокується все сонячне світло, називається тінню. А більший конус, де блокується лише частина сонячного світла, називається напівтінь.

Затемнення на Місяці можуть відбуватися трьома способами:

1. Тотальне затемнення — весь Місяць опиняється в тіні. Усе сонячне світло, що виходить безпосередньо від Сонця, блокується, але ми виявляємо, що тінь Землі не чорна. Через розсіювання сонячного світла в атмосфері вона має червоний відтінок, через що срібляста поверхня Місяця світиться цим кольором.

Повне сонячне затемнення на Місяці. Зображення: NASA/Aubrey Gemignani/Dima Zel

2. Часткове затемнення — Місяць трохи йде в повну тінь. Це означає, що Сонце буде заблоковано частково.

3. Напівтіньове затемнення — Місяць проходить тільки через півтінь. Повний Місяць матиме тьмяніший вигляд, але його ближній бік усе ще буде освітлений сонячним світлом. Саме це станеться вже у ніч із неділі, 24 березня, на понеділок, 25 березня.

Ще 2015 року вчені створили дивовижну симуляцію сонячного затемнення, яке можна б було спостерігати з поверхні Місяця:

Отже, якщо ви коли-небудь зможете побувати на Місяці, то краще під час тотального затемнення, щоб спостерігати цей чарівний космічний краєвид.

До речі, наступне повне місячне затемнення має відбутися у березні 2025 року. У вересні того ж року буде ще одне затемнення. Саме тоді стартує програма Artemis II. І хоч астронавти не висаджуватимуться на нашому супутнику в рамках місії, було б чудово, якби вони були навколо Місяця під час затемнення та зафіксували його.

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