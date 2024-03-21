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Как выглядит солнечное затмение с поверхности Луны — удивительные кадры

21 марта 2024 20:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Солнечное затмение с поверхности Луны — как будет выглядеть удивительное явление
Астронавт наблюдает частичное затмение с поверхности Луны. Изображение: Pat Rawlings
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Уже этой весной нас ждут удивительные астрономические явления — в ночь с 24 на 25 марта произойдет частичное лунное затмение, а уже 8 апреля можно будет наблюдать полное солнечное затмение, когда Луна закроет собой Солнце. Большинство жителей Земли смогут за ними наблюдать. Но интересно было бы узнать, какой был бы пейзаж с поверхности Луны.

Как будут выглядеть затемнения с поверхности Луны и в чем их особенность, пишет IFLScience.

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Что нужно знать о затемнении на Луне

Как отмечают ученые, на Луне затмения обратные. То есть то, что на Земле мы называем лунным затмением, на Луне является солнечным затмением.

Конечно, пейзаж и впечатления от него тоже будут совершенно разными. Когда мы наблюдаем затемнение с поверхности Луны, то видим как Земля омрачает Солнце.

 

Как выглядит солнечное затмение с Луны — кадры
Surveyor 3 наблюдал полное лунное затмение 24 апреля 1967 года. Изображение: NASA

Из-за относительных размеров и положений Земли и Солнца наша планета отбрасывает тень особым образом. Тонкий конус, на котором блокируется весь солнечный свет, называется тенью. Больший конус, где блокируется лишь часть солнечного света, называется полутень.

Затмение на Луне может происходить тремя способами:

1. Тотальное затемнение — вся Луна оказывается в тени. Весь солнечный свет, исходящий непосредственно от Солнца, блокируется, но мы обнаруживаем, что тень Земли не черная. Из-за рассеяния солнечного света в атмосфере она имеет красный оттенок, из-за чего серебристая поверхность Луны светится этим цветом.

 

Солнечное затмение с поверхности Луны — как будет выглядеть удивительное явление
Полное солнечное затмение на Луне. Изображение: NASA/Aubrey Gemignani/Dima Zel

 2. Частичное затемнение — Луна немного уходит в полную тень. Это означает, что Солнце будет заблокировано частично.

3. Полутеневые затмения — Луна проходит только через полутень. Полная Луна будет тусклее, но ее ближняя сторона все еще будет освещена солнечным светом. Именно это произойдет уже в ночь с воскресенья, 24 марта, в понедельник, 25 марта.

Еще в 2015 году ученые создали удивительную симуляцию солнечного затмения, которое можно было бы наблюдать с поверхности Луны:

 

Итак, если вы когда-нибудь сможете побывать на Луне, то лучше во время тотального затмения, чтобы наблюдать этот волшебный космический пейзаж.

Кстати, следующее полное лунное затмение должно произойти в марте 2025 года. В сентябре того же года последует еще одно затмение. В это время стартует программа Artemis II. И хотя астронавты не будут высаживаться на нашем спутнике в рамках миссии, было бы здорово, если бы они были вокруг Луны во время затмения и зафиксировали его.

Ранее мы писали, что на Луне к 2028 году построят первый завод, который может изменить историю человечества.

Напомним, мы рассказывали, что новое исследование ученых показало, что Луна уменьшается в размерах.

Также мы сообщали, когда произойдет полное солнечное затмение в 2024 году и где можно будет наблюдать.

NASA
космос
Луна
затмение
ученые

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