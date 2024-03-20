Уперше на Місяці до 2028 року побудують завод — що видобуватимуть та навіщо

Астронавти на супутнику Землі. Фото: shutterstock.com

Вчені та винахідники не покидають ідею освоїти Місяць. У планах збудувати на супутнику Землі будинки, теплиці, лабораторії й навіть побудувати дороги. Та все це у далекому майбутньому. А от колишні співробітники американської приватної космічної компанії Blue Origin створили проєкт, мета якого збудувати на Місяці перший в історії людства завод. Він має бути готовим до 2028 року.

Як повідомляє ArsTechnica, амбітний стартап називається Interlune.

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Що будуть видобувати на заводі на Місяці

Так, у планах авторів даного проєкту використовувати місячний завод для видобутку гелію-3. Астронавти для цього не знадобляться, адже завод буде працювати в автономному режимі.

Якщо саме підприємство збираються побудувати за 4 роки, то видобуток речовини почнеться ближче до 2030 року.

Екстрактор, який витягує гелій-3 з поверхні Місяця. Зображення: Interlune

Важливі деталі стартапу Interlune

Відомо, що стартап Interlune планує спільно з NASA до 2026 року провести першу пробну місячну місію з видобутку місячного реголіту і підрахунку кількості гелію-3 в ньому.

Головними імпортерами ізотопу з Місяця на Землю можуть стати компанії SpaceX і Blue Origin — обидві корпорації розробляють багаторазові місячні посадкові модулі.

Навіщо видобувати гелій-3 на Місяці

Гелій-3 — ізотоп гелію, який утворюється на Сонці шляхом термоядерного синтезу і переноситься сонячним вітром. Однак магнітосфера Землі блокує потрапляння частинок гелію-3, через що елемент не зустрічається в природі на нашій планеті.

А от штучним шляхом гелій-3 можна добути лише під час випробування ядерної зброї або ядерних реакторів.

Раніше вчені встановили, що багато гелію-3 міститься в місячному реголіті через відсутність магнітосфери у нашого супутника.

З того часу науковці почали досліджувати питання, як можна добути цю речовину. Адже її можна використовувати як паливо майбутнього, яке замінить нафту.

Спалювання 0,01 г гелію-3 дає стільки ж тепла, скільки виділяється при згорянні приблизно 80 л нафти. Ще один плюс — ізотоп нерадіоактивний, тому безпечний у разі витоку.ґУ тонні місячного ґрунту міститься приблизно 0,01 грама гелію-3.

За попередніми підрахунками, всього на Місяці є щонайменше 500 тисяч тонн речовини. Цього вистачить, щоб забезпечити всю планету енергією на 5 000 років без використання природного палива.

Наразі вже є клієнти, яких цікавить гелій-3 і які хочуть його придбати. Один літр речовини експерти оцінюють у 3000 доларів.

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