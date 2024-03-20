Впервые на Луне к 2028 году построят завод — что будут добывать и зачем

Астронавты на спутнике Земли. Фото: shutterstock.com

Ученые и изобретатели не покидают идею освоить Луну. В планах построить на спутнике Земли дома, теплицы, лаборатории и даже дороги. Но все это в далеком будущем. А вот бывшие сотрудники американской частной космической компании Blue Origin создали проект, цель которого — построить на Луне первый в истории человечества завод. Он должен быть готов к 2028 году.

Как сообщает ArsTechnica, амбициозный стартап называется Interlune.

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Так, в планах авторов данного проекта использовать лунный завод для добычи гелия-3. Астронавты для этого не понадобятся, ведь завод будет работать в автономном режиме.

Если предприятие собираются построить за 4 года, то добыча вещества начнется ближе к 2030 году.

Экстрактор, извлекающий гелий-3 с поверхности Луны. Изображение: Interlune

Важные детали стартапа Interlune

Известно, что стартап Interlune планирует совместно с NASA к 2026 году провести первую пробную лунную миссию по добыче лунного реголита и подсчету количества гелия-3 в нем.

Главными импортерами изотопа с Луны на Землю могут стать компании SpaceX и Blue Origin — обе компании разрабатывают многократные лунные посадочные модули.

Зачем добывать гелий-3 на Луне

Гелий-3 — изотоп гелия, который образуется на Солнце путем термоядерного синтеза и переносится солнечным ветром. Однако магнитосфера Земли блокирует попадание частиц гелия-3, из-за чего элемент не встречается в природе на нашей планете.

А вот искусственным путем гелий-3 можно получить только во время испытания ядерного оружия или ядерных реакторов.

Ранее ученые установили, что много гелия-3 содержится в лунном реголите из-за отсутствия магнитосферы у нашего спутника.

С этого времени ученые начали исследовать вопрос, как можно добыть это вещество. Ведь его можно использовать как топливо будущего, которое заменит нефть.

Сжигание 0,01 г гелия-3 дает столько же тепла, сколько выделяется при сгорании примерно 80 л нефти. Еще один плюс — изотоп нерадиоактивный, поэтому безопасен в случае утечки. В тонне лунной почвы содержится примерно 0,01 г гелия-3.

По предварительным подсчетам, всего на Луне по меньшей мере 500 тысяч тонн вещества. Этого достаточно, чтобы обеспечить всю планету энергией на 5 000 лет без использования природного топлива.

Уже есть клиенты, которых интересует гелий-3 и которые хотят его приобрести. Один литр вещества эксперты оценивают в 3000 долларов.

Ранее мы писали, ученые научились превращать лунную почву в плодородные земли.

Напомним, мы сообщали, что новое исследование ученых показало, что Луна уменьшается в размерах.

Также мы рассказывали, когда может исчезнуть наш спутник, Луна постепенно удаляется от Земли.