Впервые на Луне к 2028 году построят завод — что будут добывать и зачем

На Луне построят первый завод к 2028 году — что он будет добывать
Ученые и изобретатели не покидают идею освоить Луну. В планах построить на спутнике Земли дома, теплицы, лаборатории и даже дороги. Но все это в далеком будущем. А вот бывшие сотрудники американской частной космической компании Blue Origin создали проект, цель которого — построить на Луне первый в истории человечества завод. Он должен быть готов к 2028 году.
Как сообщает ArsTechnica, амбициозный стартап называется Interlune.
Что будут добывать на заводе на Луне
Так, в планах авторов данного проекта использовать лунный завод для добычи гелия-3. Астронавты для этого не понадобятся, ведь завод будет работать в автономном режиме.
Если предприятие собираются построить за 4 года, то добыча вещества начнется ближе к 2030 году.
Важные детали стартапа Interlune
Известно, что стартап Interlune планирует совместно с NASA к 2026 году провести первую пробную лунную миссию по добыче лунного реголита и подсчету количества гелия-3 в нем.
Главными импортерами изотопа с Луны на Землю могут стать компании SpaceX и Blue Origin — обе компании разрабатывают многократные лунные посадочные модули.
Зачем добывать гелий-3 на Луне
Гелий-3 — изотоп гелия, который образуется на Солнце путем термоядерного синтеза и переносится солнечным ветром. Однако магнитосфера Земли блокирует попадание частиц гелия-3, из-за чего элемент не встречается в природе на нашей планете.
А вот искусственным путем гелий-3 можно получить только во время испытания ядерного оружия или ядерных реакторов.
Ранее ученые установили, что много гелия-3 содержится в лунном реголите из-за отсутствия магнитосферы у нашего спутника.
С этого времени ученые начали исследовать вопрос, как можно добыть это вещество. Ведь его можно использовать как топливо будущего, которое заменит нефть.
Сжигание 0,01 г гелия-3 дает столько же тепла, сколько выделяется при сгорании примерно 80 л нефти. Еще один плюс — изотоп нерадиоактивный, поэтому безопасен в случае утечки. В тонне лунной почвы содержится примерно 0,01 г гелия-3.
По предварительным подсчетам, всего на Луне по меньшей мере 500 тысяч тонн вещества. Этого достаточно, чтобы обеспечить всю планету энергией на 5 000 лет без использования природного топлива.
Уже есть клиенты, которых интересует гелий-3 и которые хотят его приобрести. Один литр вещества эксперты оценивают в 3000 долларов.
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