Затемнение спасло от смерти Колумба 520 лет назад — как это было

Как затмение спасло Колумба — невероятная история, произошедшая 520 лет назад
Солнечное и лунное затмения — действительно уникальные космические явления, которые завораживают и вдохновляют. А еще одно из таких событий спасло жизнь знаменитому мореплавателю Христофору Колумбу и его команде. Их счастливый день случился 29 февраля в 1504 году.
Что известно об этой судьбоносной для Христофора Колумба дате и как затмение сохранило жизнь первооткрывателю Америки, пишет издание IFLScience.
29 февраля 1504 года — что известно о дате
1504 год был високосным, а в особую дату 29 февраля произошло полное лунное затмение на ночном небе Карибского бассейна.
Полное лунное затмение может произойти только в тот момент, когда Луна находится в полной фазе. Тогда Земля перекрывает прямой солнечный свет, отражающийся от Луны, и бросает тень на поверхность нашего спутника.
Когда это случается, Луна может казаться совсем черной или приобретать красноватый оттенок, в зависимости от того, какими цветами рассеивается свет, когда он проходит через атмосферу Земли.
Как полное лунное затмение спасло Колумба
Согласно записям, которые якобы составил сын Колумба Фердинанд, события разворачивались на Ямайке. Колумб и члены его экипажа находились на острове с середины 1503 года из-за нашествия морских червей, которые сжирали их корабли.
Араваки (группа индейских племен Южной Америки) довольно тепло и гостеприимно встретили иностранцев, команде мореплавателей регулярно доставляли свежую пищу, им было где остановиться. Однако после более чем полугода терпение туземцев начало истощаться.
Напряжение между моряками и местным народом было опасным. Еще хуже отношения стали, когда моряки убили несколько араваков.
Мореплаватели столкнулись с перспективой голода и войной с местными жителями. Именно в это время Колумб вроде бы начал вынашивать гениальный план, чтобы спасти себя и свою команду. Тут-то здесь пригодилась природа.
Так, все европейские мореплаватели того времени имели альманах, содержащий астрономические таблицы за период с 1475 по 1506 год. Составленный великим немецким математиком Йоханнесом Мюллером фон Кенигсбергом, также известным как Региомонтан, документ содержал важную информацию о движении Солнца, Луны, а также о планетах и звездах.
Зная, что вот-вот должно произойти лунное затмение, Колумб пошел к вождю араваков. Мореплаватель заявил, что его христианский бог разозлился из-за нежелания местных жителей накормить своих гостей и сотрет полную Луну в знак своего недовольства.
Легенда свидетельствует, что когда лунное затмение произошло вовремя, определенное Колумбом, охваченные паникой араваки попросили прощения и пообещали задобрить христианского бога, накормив моряков. В конце концов, в июне 1504 года в команду прибыл спасательный корабль и они покинули Ямайку.
История или легенда?
Трудно сказать, насколько правдива эта история. Но ученым точно известно, что полное лунное затмение произошло в тот день над Ямайкой. Это известное астрономическое событие получило название Колумбовое затмение.
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