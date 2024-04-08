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Как затмение спасло Колумба — невероятная история, произошедшая 520 лет назад

8 апреля 2024 21:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Затемнение спасло от смерти Колумба 520 лет назад — как это было
Колумб в монастыре Ла Рабида и затмение. Коллаж: Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Солнечное и лунное затмения — действительно уникальные космические явления, которые завораживают и вдохновляют. А еще одно из таких событий спасло жизнь знаменитому мореплавателю Христофору Колумбу и его команде. Их счастливый день случился 29 февраля в 1504 году.

Что известно об этой судьбоносной для Христофора Колумба дате и как затмение сохранило жизнь первооткрывателю Америки, пишет издание IFLScience.

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29 февраля 1504 года — что известно о дате

1504 год был високосным, а в особую дату 29 февраля произошло полное лунное затмение на ночном небе Карибского бассейна.

Полное лунное затмение может произойти только в тот момент, когда Луна находится в полной фазе. Тогда Земля перекрывает прямой солнечный свет, отражающийся от Луны, и бросает тень на поверхность нашего спутника.

Когда это случается, Луна может казаться совсем черной или приобретать красноватый оттенок, в зависимости от того, какими цветами рассеивается свет, когда он проходит через атмосферу Земли.

 

Как затмение спасло от смерти мореплавателя Христофора Колумба
Лунное затмение. Источник: Pixabay

Как полное лунное затмение спасло Колумба

Согласно записям, которые якобы составил сын Колумба Фердинанд, события разворачивались на Ямайке. Колумб и члены его экипажа находились на острове с середины 1503 года из-за нашествия морских червей, которые сжирали их корабли.

Араваки (группа индейских племен Южной Америки) довольно тепло и гостеприимно встретили иностранцев, команде мореплавателей регулярно доставляли свежую пищу, им было где остановиться. Однако после более чем полугода терпение туземцев начало истощаться.

Напряжение между моряками и местным народом было опасным. Еще хуже отношения стали, когда моряки убили несколько араваков.

Мореплаватели столкнулись с перспективой голода и войной с местными жителями. Именно в это время Колумб вроде бы начал вынашивать гениальный план, чтобы спасти себя и свою команду. Тут-то здесь пригодилась природа.

Так, все европейские мореплаватели того времени имели альманах, содержащий астрономические таблицы за период с 1475 по 1506 год. Составленный великим немецким математиком Йоханнесом Мюллером фон Кенигсбергом, также известным как Региомонтан, документ содержал важную информацию о движении Солнца, Луны, а также о планетах и звездах.

Зная, что вот-вот должно произойти лунное затмение, Колумб пошел к вождю араваков. Мореплаватель заявил, что его христианский бог разозлился из-за нежелания местных жителей накормить своих гостей и сотрет полную Луну в знак своего недовольства.

Легенда свидетельствует, что когда лунное затмение произошло вовремя, определенное Колумбом, охваченные паникой араваки попросили прощения и пообещали задобрить христианского бога, накормив моряков. В конце концов, в июне 1504 года в команду прибыл спасательный корабль и они покинули Ямайку.

 

Затемнение спасло от смерти Колумба 520 лет назад - как это было
Картина 1846 года изображает Колумба и его команду. Фото: Wikipedia

История или легенда?

Трудно сказать, насколько правдива эта история. Но ученым точно известно, что полное лунное затмение произошло в тот день над Ямайкой. Это известное астрономическое событие получило название Колумбовое затмение.

Ранее мы писали, полное солнечное затмение 8 апреля 2024 сопровождалось уникальными явлениями на Солнце.

Напомним, мы рассказывали, ученые доказали, что Колумб действительно не виноват в том, что сифилис распространился по миру. Причина была совсем другая.

Солнце
Луна
затмение
история
Христофор Колумб
Ямайка

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