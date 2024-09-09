Презентація Apple 9 вересня 2024 року. Що показали на презентації Apple 2024.

Презентація Apple-2024. Фото: YouTube

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Увечері 9 вересня компанія Apple провела свою головну презентацію 2024 року. Флагманським анонсом стали, звичайно, нові iPhone. Проте це були не єдині новинки, які показав Тім Кук. Також були презентовані Apple Watch Series 10 та нові AirPods.

Новини.LIVE розповідають, як пройшла презентація Apple та які новинки були представлені під час івенту.

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Watch Series 10

Першими Apple представила ювілейне покоління розумного годинника Watch Series зі збільшеним OLED-дисплеєм, доступним у варіантах на 42 і 46 мм. Попри зміни в розмірах, годинник повністю сумісний з раніше випущеними ремінцями.

Товщина корпусу зменшена до 9,7 мм, що на 10% тонше за попередню модель. Корпус отримав більш закруглені кути та ширше співвідношення сторін.

Максимальна яскравість дисплея збільшилася на 40% під час перегляду під кутом. Покращено й енергоспоживання: у режимі Always-On екран тепер оновлюється раз на секунду, що дозволило повернути відображення секунд.

Apple Watch Series 10 оснащені найшвидшою зарядкою серед усіх моделей компанії — до 80% акумулятора заряджається за 30 хвилин. Час автономної роботи складає до 18 години.

Вперше годинник Watch Series доступний у корпусі з титану п'ятого класу, який замінив сталь. Титанова версія на 20% легша за сталеву. Також залишилася доступніша алюмінієва версія, яка на 10% легша за попередню модель.

В основі нової моделі лежить чипсет Apple S10 із 4-ядерним Neural Engine.

Також тепер можна слухати музику, подкасти та аудіокниги прямо через вбудований динамік Apple Watch.

Apple Watch Series 10, Series 9 та Ultra 2 можуть виявляти апное — короткочасні зупинки дихання уві сні. Також у Series 10 додали додаток "Глибина", який раніше був доступний тільки для моделі Ultra. Дані для програми будуть збиратися з глибиноміра та датчика температури води, які тепер присутні у Series 10.

Вартість Apple Watch Series 10 у США починається від 399 доларів за версію з GPS та від 499 доларів за модель з підтримкою стільникового зв'язку.

Нові Apple Watch Series 10. Фото: презентація Apple

АirPods

Наступними були АirPods 4, які Apple назвала "найзручнішими AirPods". Усередині AirPods 4 встановлено чіп H2, а за звук відповідає оновлена ​​акустична архітектура.

Підтримуються активне шумозаглушення та режим прозорості. Існує функція, яка автоматично знижує гучність музики, коли користувач починає розмову. Також навушники пропонують персоналізований просторовий звук з динамічним відстеженням руху голови та можливість взаємодії з Siri.

На ніжці навушників розташована кнопка для керування відтворенням, вимкненням звуку та завершенням дзвінків. Кейс підтримує бездротову зарядку і став на 10% компактнішим. Час автономної роботи AirPods 4 сягає 30 годин.

Модель з активним шумозаглушенням буде доступна за ціною 179 доларів, а версія без ANC вийде за 129 доларів.

Apple також обновила AirPods Max, випустивши друге покоління повнорозмірних навушників. Зовнішній дизайн залишився без змін, але всередині встановлено чіп Apple H2.

Навушники перейшли з роз'єму Lightning на USB-C і отримали оновлений звук з покращеним активним шумозаглушенням та адаптивним аудіо — автоматично визначають, коли вмикати чи вимикати шуми. Вартість AirPods Max 2 залишається колишньою — 549 доларів.

Зовнішній вигляд AirPods Max 2. Фото: презентація Apple

iPhone 16 та iPhone 16 Plus

iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримали оновлений дизайн з овальним блоком камер на задній панелі.

Фронтальна частина зберегла виріз Dynamic Island, а розміри екранів Super Retina XDR залишилися колишніми: 6,1 дюйма для базової моделі та 6,7 дюйма для версії Plus.

Захисне скло Ceramic Shield останнього покоління тепер створено за покращеною формулою, що, за словами Apple, робить його "міцнішим за будь-яке інше скло на смартфоні".

Обидві моделі оснащені боковою кнопкою Action Button і сенсорною клавішею Camera Control, яка дозволяє активувати камеру.

Смартфони працюють на 3-нм чипсеті Apple A18, який забезпечує приріст продуктивності на 30% порівняно з A16, а також підвищення енергоефективності на ті ж 30%, що значно збільшує час автономної роботи. Вбудований 16-ядерний Neural Engine використовується для задач штучного інтелекту.

Графічний процесор — 5-ядерний, з продуктивністю на 40% вище та енергоефективністю на 35% краще в порівнянні з GPU в A16. Чіп також підтримує апаратне трасування променів, що робить його придатним для геймінгу. Систему охолодження також було покращено.

Нові моделі підтримують Wi-Fi 7, а також супутникове надсилання повідомлень.

Основна камера оснащена 48-мегапіксельним сенсором з апертурою f/1,6 та 2-кратним зумом. Надширококутна камера отримала новий 12-мегапіксельний сенсор з автофокусом. Система задніх камер дозволяє створювати об'ємні фото та відео для гарнітури Vision Pro, також доступний макрорежим та запис відео зі Spatial Audio. Користувачі зможуть редагувати звук після запису, надаючи йому якість як у професійній студії.

Вартість iPhone 16 починається з 799 доларів, а iPhone 16 Plus — з 899 доларів за версії зі 128 ГБ.

Зовнішній вигляд iPhone 16. Фото: презентація Apple

iPhone 16 Pro та 16 Pro Max

iPhone 16 Pro отримав 6,3-дюймову матрицю, а 16 Pro Max — 6,9-дюймову. При цьому рамки навколо екранів стали ще тоншими. Дисплеї захищені посиленим склом Ceramic Shield.

З'явився новий колір — Desert Titanium, який замінив Blue Titanium. Залишилися варіанти Black Titanium, White Titanium та Natural Titanium.

На бічній грані додано сенсорну кнопку Camera Control, яка дозволяє керувати камерою: змінювати масштаб, фокусувати, робити знімки та перемикатися між об'єктивами. Усі дії супроводжуються тактильним відгуком.

Пізніше цього року за допомогою Camera Control можна буде використовувати функції візуального інтелекту, такі як розпізнавання об'єктів перед камерою.

Внутрішня архітектура смартфона була перероблена для покращення тепловідведення, а ємність акумуляторів збільшена. Нові моделі оснащені чіпом Apple A18 Pro, виробленим за 3-нм техпроцесом другого покоління.

16-ядерний Neural Engine, який виробляє 35 трильйонів операцій на секунду, прискорює Apple Intelligence на 15%. Це також пов'язано зі збільшенням пропускної спроможності системної пам'яті на 17%.

Шестиядерний графічний процесор забезпечує 20%-й приріст продуктивності та підтримує трасування променів з подвоєною швидкістю. CPU з шістьма ядрами (два високопродуктивні та чотири енергоефективні) забезпечує приріст продуктивності на 15% при зниженні енергоспоживання на 20%.

Смартфони підтримують бездротову зарядку Qi2 та MagSafe, а також Wi-Fi 7. Порт USB-C забезпечує більш високу швидкість передачі даних за протоколом USB 3.

Основна ширококутна камера тепер має роздільну здатність 48 Мп замість колишніх 12 Мп, а п'ятикратний телеоб'єктив з тетрапрізмою доступний не тільки в моделі Pro Max, але і в Pro.

Пристрої підтримують запис відео в 4K при 120 FPS у форматі Dolby Vision. Швидкість зйомки можна змінювати навіть після запису у "Фото".

Для запису просторового аудіо в смартфонах встановлені чотири "студійні" мікрофони, а функція Audio Mix дозволяє ізолювати голоси у відео на тлі інших звуків.

Вартість iPhone 16 Pro в США починається з 999 доларів, а iPhone 16 Pro Max — з 1 199 доларів.