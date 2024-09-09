Презентация Apple 9 сентября 2024 года. Что показали на презентации Apple 2024 года.

Презентация Apple-2024. Фото: YouTube

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вечером 9 сентября компания Apple провела свою главную презентацию в 2024 году. Флагманским анонсом стали, конечно, новые iPhone. Однако это были не единственные новинки, которые показал Тим Кук. Также были представлены Apple Watch Series 10 и новые AirPods.

Новини.LIVE рассказывают, как прошла презентация Apple и какие новинки были представлены во время инвента.

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Watch Series 10

Первыми Apple представила юбилейное поколение умных часов Watch Series с увеличенным OLED-дисплеем, доступным в вариантах на 42 и 46 мм. Несмотря на изменения в размерах, часы полностью совместимы с ранее выпущенными ремешками.

Толщина корпуса уменьшена до 9,7 мм, что на 10% тоньше предыдущей модели. Корпус получил более закругленные углы и более широкое соотношение сторон.

Максимальная яркость дисплея увеличилась на 40% при просмотре под углом. Улучшено и энергопотребление: в режиме Always-On экран теперь обновляется раз в секунду, что позволило вернуть отображение секунд.

Apple Watch Series 10 оснащены самой быстрой зарядкой среди всех моделей компании — до 80% аккумулятора заряжается за 30 минут. Время автономной работы составляет до 18 часов.

Впервые часы Watch Series доступны в корпусе из титана пятого класса, заменившего сталь. Титановая версия на 20% легче стальной. Также осталась более доступная алюминиевая версия, которая на 10% легче предыдущей модели.

В основе новой модели лежит чипсет Apple S10 с 4-ядерным Neural Engine.

Также теперь можно слушать музыку, подкасты и аудиокниги прямо через встроенный динамик Apple Watch.

Apple Watch Series 10, Series 9 и Ultra 2 могут обнаруживать апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне. Также в Series 10 добавили приложение "Глубина", которое раньше было доступно только для модели Ultra. Данные программы будут собираться с глубиномера и датчика температуры воды, которые теперь присутствуют в Series 10.

Стоимость Apple Watch Series 10 в США начинается от 399 долларов за версию с GPS и от 499 долларов за модель с поддержкой сотовой связи.

Новые Apple Watch Series 10. Фото: презентация Apple

AirPods

Следующими были AirPods 4, которые Apple назвала "самыми удобными AirPods". Внутри AirPods 4 установлен чип H2, а за звук отвечает обновленная акустическая архитектура.

Поддерживается активное шумоподавление и режим прозрачности. Существует функция, которая автоматически снижает громкость музыки, когда пользователь начинает разговор. Также наушники предлагают персонализированный пространственный звук с динамическим отслеживанием движения головы и возможность взаимодействия с Siri.

На ножке наушников расположена кнопка управления воспроизведением, выключением звука и завершением вызовов. Кейс поддерживает беспроводную зарядку и стал на 10% компактнее. Время автономной работы AirPods 4 достигает 30 часов.

Модель с активным шумоподавлением будет доступна по цене 179 долларов, а версия без ANC выйдет за 129 долларов.

Apple также обновила AirPods Max, выпустив второе поколение полноразмерных наушников. Внешний дизайн остался без изменений, но внутри установлен чип Apple H2.

Наушники перешли с разъема Lightning на USB-C и получили обновленный звук с улучшенным активным шумоподавлением и адаптивным аудио - автоматически определяют, когда включать или выключать шумы. Стоимость AirPods Max 2 остается прежней — 549 долларов.

Внешний вид AirPods Max 2. Фото: презентация Apple

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили обновленный дизайн с овальным блоком камер на задней панели.

Фронтальная часть сохранила вырез Dynamic Island, а размеры экранов Super Retina XDR остались прежними: 6,1 дюйма для базовой модели и 6,7 дюйма для версии Plus.

Защитное стекло Ceramic Shield последнего поколения теперь создано по улучшенной формуле, что, по словам Apple, делает его "прочнее любого другого стекла на смартфоне".

Обе модели оснащены боковой кнопкой Action Button и сенсорной клавишей Camera Control, позволяющей активировать камеру.

Смартфоны работают на 3-нм чипсете Apple A18, который обеспечивает прирост производительности на 30% по сравнению с A16, а также повышение энергоэффективности на 30%, что значительно увеличивает время автономной работы. Встроенный 16-ядерный Neural Engine используется для задач искусственного интеллекта.

Графический процессор — 5-ядерный, с производительностью на 40% выше и энергоэффективностью на 35% лучше по сравнению с GPU в A16. Чип также поддерживает аппаратную трассировку лучей, что делает его пригодным для гейминга. Система охлаждения также была улучшена.

Новые модели поддерживают Wi-Fi 7, а также спутниковую отправку сообщений.

Основная камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1,6 и 2-кратным зумом. Сверхширокоугольная камера получила новый 12-мегапиксельный сенсор с автофокусом. Система задних камер позволяет создавать объемные фото и видео для гарнитуры Vision Pro, а также доступный макрорежим и запись видео с Spatial Audio. Пользователи смогут редактировать звук после записи, предоставляя ему качество как в профессиональной студии.

Стоимость iPhone 16 начинается с 799 долларов, а iPhone 16 Plus — с 899 долларов по версии со 128 ГБ.

Внешний вид iPhone 16. Фото: презентация Apple

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

iPhone 16 Pro получил 6,3-дюймовую матрицу, а 16 Pro Max — 6,9-дюймовую. При этом рамки вокруг экранов стали еще тоньше. Дисплеи защищены усиленным стеклом Ceramic Shield.

Появился новый цвет — Desert Titanium, заменивший Blue Titanium. Остались варианты Black Titanium, White Titanium и Natural Titanium.

На боковой грани добавлена ​​сенсорная кнопка Camera Control, которая позволяет управлять камерой: изменять масштаб, фокусировать, делать снимки и переключаться между объективами. Все действия сопровождаются тактильным откликом.

Позднее в этом году с помощью Camera Control можно будет использовать функции визуального интеллекта, такие как распознавание объектов перед камерой.

Внутренняя архитектура смартфона была переделана для улучшения теплоотвода, а емкость аккумуляторов увеличена. Новые модели оснащены чипом Apple A18 Pro, производимым по 3-нм техпроцессу второго поколения.

16-ядерный Neural Engine, производящий 35 триллионов операций в секунду, ускоряет Apple Intelligence на 15%. Это связано также с увеличением пропускной способности системной памяти на 17%.

Шестиядерный графический процессор обеспечивает 20%-ный прирост производительности и поддерживает трассировку лучей с удвоенной скоростью. CPU с шестью ядрами (два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных) обеспечивает прирост производительности на 15% при снижении энергопотребления на 20%.

Смартфоны поддерживают беспроводную зарядку Qi2 и MagSafe, а также Wi-Fi 7. Порт USB-C обеспечивает более высокую скорость передачи данных по протоколу USB 3.

Основная широкоугольная камера теперь имеет разрешение 48 Мп вместо прежних 12 Мп, а пятикратный телеобъектив с тетрапризмой доступен не только в модели Pro Max, но и в Pro.

Устройства поддерживают запись видео в 4K при 120 FPS в формате Dolby Vision. Скорость съемки может быть изменена даже после записи в "Фото".

Для записи пространственного аудио в смартфонах установлены четыре "студийных" микрофона, а функция Audio Mix позволяет изолировать голоса в видео на фоне других звуков.

Стоимость iPhone 16 Pro в США начинается с 999 долларов, а iPhone 16 Pro Max - с 1 199 долларов.