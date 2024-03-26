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Коли люди навчилися розмовляти — вчені визначили історичний час

26 березня 2024 16:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Коли люди навчилися говорити — вчені зробили неймовірне відкриття
Людина прямоходяча Homo erectus. Зображення: Pinterest
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Чи знаєте ви, коли уперше на Землі прозвучали слова? Це питання виявилося надскладним навіть для науковців. Лише зараз, завдяки новому дослідженню, вдалося встановити ймовірний час в історичному періоді, коли люди навчилися розмовляти та комунікувати між собою. 

Відповідне відкриття зробив британський археолог, професор ранньої праісторії в Університеті Редінга, доктор наук Стівен Мітен, пише видання The Independent.

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Так, дослідник провів ґрунтовний аналіз, який базується на детальному вивченні всіх доступних палеоанатомічних, археологічних, неврологічних, генетичних та лінгвістичних доказів.

Цей аналіз підтвердив, що народження мови як частини еволюції людини відбулося від 2 до 1,5 млн років тому. А сталося це десь на території східної або південної Африки.

Варто зауважити, що відповідно до хронології еволюції людини, у ті часи жили Homo erectus (Людина прямоходяча) та Homo ergaster (Людина працююча). У цей же період у предків людини починає суттєво збільшуватися та розвиватися мозок. 

З цим збільшенням була пов'язана реорганізація внутрішньої структури головного мозку. Зокрема, в той період з'явилася область лобової частини, яка особливо пов'язана з продукуванням і розумінням мови. Цю частину вчені називають областю Брока. Вона, швидше за все, виникла з попередніх структур, які були відповідальні на ранньому етапі еволюції за жестову мову.

Як показують нові наукові дослідження, поява області Брока також пов'язана з покращенням роботи пам'яті, і цей фактор став вирішальним для запам'ятовування та формування цілих речень.

Крім цього, приблизно 1,8 млн років тому з'явилися зміни в людському черепі, які майже напевно поклали початок процесу зміни форми та розташування голосового тракту, який уможливив мову.

Стівен Мітен підкреслив, що саме розвиток мови став ключем до подальшої культурної та фізичної еволюції. Завдяки спілкуванню люди змогли робити три ключові речі:

  1. Задумувати майбутні дії;
  2. Планувати майбутні дії;
  3. Передавати свої знання.

Цікаво, що донедавна більшість експертів з еволюції людини вважали, що людська мова з'явилася приблизно 200 тисяч років тому. Однак, завдяки останньому дослідженню Стівена Мітена, можна припустити, що рудиментарна мова принаймні у 8 разів старша.

 

Раніше ми писали, що вчені розкрили нові деталі загибелі неандертальців.

Нагадаємо, ми розповідали, що вчені розкрили секрет справжнього життя жінки-неандертальця.

Також ми повідомляли, що дослідники дізналися, коли насправді Європу заселили перші Homo sapiens. 

Африка
відкриття
вчені
люди
еволюція
мова

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