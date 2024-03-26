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Когда люди научились разговаривать — ученые определили историческое время

26 марта 2024 16:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Когда люди научились говорить — ученые сделали невероятное открытие
Человек прямоходящий Homo erectus. Изображение: Pinterest
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Знаете ли вы, когда впервые на Земле прозвучали слова? Этот вопрос оказался сверхсложным даже для ученых. Лишь сейчас благодаря новому исследованию удалось установить вероятное время в историческом периоде, когда люди научились разговаривать и общаться между собой.

Соответствующее открытие совершил британский археолог, профессор ранней праистории в Университете Рединга, доктор наук Стивен Митен, пишет издание The Independent.

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Так, исследователь провел обширный анализ, основанный на детальном изучении всех доступных палеоанатомических, археологических, неврологических, генетических и лингвистических доказательств.

Этот анализ подтвердил, что рождение языка как части эволюции человека произошло от 2 до 1,5 млн лет назад. А произошло это где-то на территории восточной или южной Африки.

Следует заметить, что согласно хронологии эволюции человека, в те времена жили Homo erectus (Человек прямоходящий) и Homo ergaster (Человек работающий). В этот же период у предков человека начинает существенно увеличиваться и развиваться мозг.

С этим увеличением была связана реорганизация внутренней структуры головного мозга. В частности, в тот период появилась область лобной части, особенно связанная с продуцированием и пониманием языка. Эту часть ученые называют областью Брока. Она, скорее всего, возникла из предыдущих структур, ответственных на раннем этапе эволюции за жестовой язык.

Как показывают новые научные исследования, появление Брока также связано с улучшением работы памяти, и этот фактор стал решающим для запоминания и формирования целых предложений.

Кроме этого, примерно 1,8 млн лет назад появились изменения в человеческом черепе, которые почти наверняка положили начало процессу изменения формы и расположению голосового тракта, который сделал возможным язык.

Стивен Митен подчеркнул, что именно развитие языка стало ключом к дальнейшей культурной и физической эволюции. Благодаря общению люди смогли делать три ключевых вещи:

  1. Задумывать будущие действия;
  2. Планировать будущие действия;
  3. Передавать свои знания.

Интересно, что недавно большинство экспертов по эволюции человека считали, что человеческий язык появился примерно 200 тысяч лет назад. Однако благодаря последнему исследованию Стивена Митена, можно предположить, что рудиментарный язык по крайней мере в 8 раз старше.

 

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Африка
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люди
эволюция
язык

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