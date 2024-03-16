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Компанія Ілона Маска створює супутники-шпигуни для розвідки США — Reuters

16 березня 2024 20:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Компанія Ілона Маска створює супутники-шпигуни для розвідки США — Reuters
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Космічна компанія SpaceX, яка належить мільярдеру-підприємцю Ілону Маску, створює мережу ыз сотень супутників-шпигунів. Це відбувається в рамках засекреченого контракту з розвідувальним агентством Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 16 березня.

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Мережа будується бізнес-підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, підписаного у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке керує супутниками-шпигунами.

Зазначається, що у разі успіху ця програма значно розширить можливості американських військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

Анонімні джерела Reuters повідомляють, що контракт свідчить про зростаючу довіру розвідувального відомства до компанії, власник якої конфліктував з адміністрацією Байдена і викликав суперечки.

Нагадаємо, Маск раніше заявляв, що нова модель xAI є найкращою серед конкурентів. Бізнесмен розповів, що Grok має стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Додамо, Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту та його можливого впливу на майбутнє людства. Він назвав ШІ "ризиком" для людства.

США
розвідка
Ілон Маск
шпигунство
технології

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