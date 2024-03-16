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Компания Илона Маска создает спутники-шпионы для разведки США — Reuters

16 марта 2024 20:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Компания Илона Маска создает спутники-шпионы для разведки США — Reuters
Основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Космическая компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру-предпринимателю Илону Маску, создает сеть из сотен спутников-шпионов. Это происходит в рамках засекреченного контракта с разведывательным агентством США.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 16 марта.

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Сеть строится бизнес-подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, подписанного в 2021 году с Национальным разведывательным управлением, разведывательным агентством, управляющим спутниками-шпионами.

Отмечается, что в случае успеха эта программа значительно расширит возможности американских военных быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

Анонимные источники Reuters сообщают, что контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании, владелец которой конфликтовал с администрацией Байдена и вызвал споры.

Напомним, Маск ранее заявлял, что новая модель xAI является лучшей среди конкурентов. Бизнесмен рассказал, что Grok должен стать конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Добавим, Илон Маск не раз выражал свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта и его возможного влияния на будущее человечества. Он назвал ИИ "риском" для человечества.

США
разведка
Илон Маск
шпионаж
технологии

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