Міноборони запустило "Військового асистента" для військовослужбовців — що це та як працює
Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент". Ресурс покликаний допомогти "у світі військової бюрократії".
Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Telegram.
Що таке "Військовий асистент"
"Військовий асистент" міністерство створило спільно з Генштабом ЗСУ з метою "спрощення та оптимізації процесу подання офіційних документів".
"Наша мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", — наголосив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.
Як працює ресурс
На платформі за посиланням можна знайти:
- понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби;
- формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.
Шаблони були створені, щоб зменшити кількість помилок і знизити затримки з затвердженням документів, а також щоб забезпечити ефективний захист прав військових. Роботу платформи підтримують всі гаджети, додаток постійно буде оновлюватися.
"Військовий асистент — проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії", — додали в Міноборони.
Нагадаємо, що Міноборони спільно з Мінцифри працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.
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