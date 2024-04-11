Міноборони запустило "Військового асистента" для військовослужбовців — що це та як працює

Український військовий із телефоном. Фото: mc.today

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент". Ресурс покликаний допомогти "у світі військової бюрократії".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Telegram.

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Що таке "Військовий асистент"

"Військовий асистент" міністерство створило спільно з Генштабом ЗСУ з метою "спрощення та оптимізації процесу подання офіційних документів".

"Наша мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", — наголосив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Інфографіка "Що таке Військовий асистент". Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Як працює ресурс

На платформі за посиланням можна знайти:

понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби;

формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.

Шаблони були створені, щоб зменшити кількість помилок і знизити затримки з затвердженням документів, а також щоб забезпечити ефективний захист прав військових. Роботу платформи підтримують всі гаджети, додаток постійно буде оновлюватися.

"Військовий асистент — проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії", — додали в Міноборони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Міністерство оборони України"

Нагадаємо, що Міноборони спільно з Мінцифри працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.

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