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Міноборони запустило "Військового асистента" для військовослужбовців — що це та як працює

11 квітня 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міноборони запустило "Військового асистента" для військовослужбовців — що це та як працює
Український військовий із телефоном. Фото: mc.today
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент". Ресурс покликаний допомогти "у світі військової бюрократії".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Telegram.

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Що таке "Військовий асистент"

"Військовий асистент" міністерство створило спільно з Генштабом ЗСУ з метою "спрощення та оптимізації процесу подання офіційних документів".

"Наша мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", — наголосив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер. 

Інфографіка "Що таке Військовий асистент"
Інфографіка "Що таке Військовий асистент". Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Як працює ресурс

На платформі за посиланням можна знайти: 

  • понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби;
  • формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.

Шаблони були створені, щоб зменшити кількість помилок і знизити затримки з затвердженням документів, а також щоб забезпечити ефективний захист прав військових. Роботу платформи підтримують всі гаджети, додаток постійно буде оновлюватися.

"Військовий асистент — проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії", — додали в Міноборони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Міністерство оборони України"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Міністерство оборони України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Міністерство оборони України"

Нагадаємо, що Міноборони спільно з Мінцифри працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.

Також ми писали, що в додатку "Повітряна тривога" виникла нова важлива функція. Тепер програма надсилатиме повідомлення про підвищену небезпеку в окремих містах чи громадах.

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