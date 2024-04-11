Минобороны запустило "Военного ассистента" для военнослужащих — что это и как работает
Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу для военнослужащих "Военный ассистент". Ресурс призван помочь "в мире военной бюрократии".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.
Что такое "Военный ассистент"
"Военный ассистент" министерство создало совместно с Генштабом ВСУ с целью "упрощения и оптимизации процесса подачи официальных документов".
"Наша цель — сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным", — подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.
Как работает ресурс
На платформе по ссылке можно найти:
- более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций — от получения отпуска до увольнения со службы;
- форматы .doc, .docx и .pdf, которые отвечают вашим потребностям.
Шаблоны были созданы, чтобы уменьшить количество ошибок и снизить задержки с утверждением документов, а также обеспечить эффективную защиту прав военных. Работу платформы поддерживают все гаджеты, приложение будет постоянно обновляться.
"Военный ассистент — проект, призванный стать надежным помощником в мире военной бюрократии", — добавили в Минобороны.
Напомним, что Минобороны совместно с Минцифры работает над новым приложением под названием "Армия+". Он будет создан специально для военнослужащих и будет содержать соответствующие документы и услуги.
Также мы писали, что в приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция. Теперь программа будет посылать сообщения о повышенной опасности в отдельных городах или громадах.
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