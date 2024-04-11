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Минобороны запустило "Военного ассистента" для военнослужащих — что это и как работает

11 апреля 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны запустило "Военного ассистента" для военнослужащих — что это и как работает
Украинский военный с телефоном. Фото: mc.today
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу для военнослужащих "Военный ассистент". Ресурс призван помочь "в мире военной бюрократии".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Что такое "Военный ассистент"

"Военный ассистент" министерство создало совместно с Генштабом ВСУ с целью "упрощения и оптимизации процесса подачи официальных документов".

"Наша цель — сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным", — подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Инфографика "Что такое Военный ассистент"
Инфографика "Что такое военный ассистент". Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Как работает ресурс

На платформе по ссылке можно найти:

  • более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций — от получения отпуска до увольнения со службы;
  • форматы .doc, .docx и .pdf, которые отвечают вашим потребностям.

Шаблоны были созданы, чтобы уменьшить количество ошибок и снизить задержки с утверждением документов, а также обеспечить эффективную защиту прав военных. Работу платформы поддерживают все гаджеты, приложение будет постоянно обновляться.

"Военный ассистент — проект, призванный стать надежным помощником в мире военной бюрократии", — добавили в Минобороны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Министерство обороны Украины"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Министерство обороны Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Министерство обороны Украины"

Напомним, что Минобороны совместно с Минцифры работает над новым приложением под названием "Армия+". Он будет создан специально для военнослужащих и будет содержать соответствующие документы и услуги.

Также мы писали, что в приложении "Воздушная тревога" появилась новая важная функция. Теперь программа будет посылать сообщения о повышенной опасности в отдельных городах или громадах.

Минобороны
приложение
военные
Генштаб ВСУ
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война в Украине
війна

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