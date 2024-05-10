Чіп Ілона Маска показав перші збої в роботі

Хірург проводить операцію. Фото ілюстративне: Gart

Після тріумфальної першої спроби компанії Ілона Маска Neuralink вживити чіп у череп людини, дослідники раптово зазнали поразки. Пристрій з невідомих причин почав від'єднуватися від мозку пацієнта.

Про це пише The Guardian.

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Мозок не хоче працювати з чіпом

Ноланд Арбо — перший пацієнт, який погодився на введення чіпа. Він переніс операцію та демонстрував спочатку науковцям відмінні результати. Втім, вже за місяць після хірургічного втручання, пристрій почав працювати дедалі гірше та від'єднувався від мозку.

Компанія Neuralink наразі не коментує, чому пристрій частково перестав працювати у мозку Арбо. Втім, з'являлась інформація, що імплантат вдосконалили та відновили його функціональність.

Попри те, що чіп частково не працював, Арбо все одно міг використовувати імплантат та грати в шахи на комп'ютері, керуючи шаховими фігурами "силою думки".

Як працює чіп Neuralink

Імпланти Neuralink вживлюються в череп у формі крихітного контейнера, де розташовані процесорний чіп та батарея, а також 64 тонких нитки, які з'єднуються з тканиною мозку та співпрацюють з нейронними сигналами, який він посилає.

До того, як Neuralink провела свою першу імплантацію в тіло людини, вона багато років експериментувала на тваринах, включаючи овець, свиней і мавп.

Нагадаємо, навесні з'явилося відео, як Ноланд Арбо грає в шахи силою думки завдяки вживленому чіпу Neuralink. Але не лише компанія Ілона Маска займається подібними розробками — у Китаї також розробили бездротовий імплантат інтерфейсу між мозком і комп'ютером.