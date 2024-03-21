Керує силою думки — компанія Ілона Маска показала, як людина з чіпом в голові грає в шахи

Пацієнт з чіпом в голові. Фото: скриншот з відео

Компанія Ілона Маска Neuralink показала вражаюче відео, на якому перша людина з вживленим у мозку чіпом грає у шахи завдяки силі думці. Пацієнтом виявився 29-річний чоловік, якого декілька років тому паралізувало внаслідок нещасного випадку.

Про це повідомляє Neuralink та Reuters.

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Як людина з чіпом в мозку грає в шахи

Зазначається, що вісім років тому чоловіка на ім'я Нолан Арбо паралізувало під час занять дайвінгом. Наразі він практично не відчуває нижню частину свого тіла.

Однак завдяки вживленому в мозок чіпу він може грати у комп'ютерні ігри. Це йому вдається робити силою думки. Таким чином, він, граючи в шахи, може рухати курсор миші по шахівниці на екрані ноутбука, переставляючи фігури в потрібні квадрати.

Разом з тим Арбо зазначив, що у перерві між іграми йому доводить підзаряжати чіп. Це займає близько восьми годин.

Вживлення чіпу в мозок

Варто зазначити, що Neuralink отримала дозвіл на вживлення чіпів у мозок ще минулої весни. Вперше встановити пристрій у людський мозок працівникам вдалося 28 січня 2024-го.

Таким чином, Ілон Маск має на меті допомогти людям, втратили можливість використовувати кінцівки та повернути їм втрачені здібності.

Нагадаємо, днями Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота, який стане конкурентом ChatGPT.

З приводу останнього бізнесмен не раз висловлював своє занепокоєння та назвав його "ризиком" для людства.