Керує силою думки — компанія Ілона Маска показала, як людина з чіпом в голові грає в шахи
Компанія Ілона Маска Neuralink показала вражаюче відео, на якому перша людина з вживленим у мозку чіпом грає у шахи завдяки силі думці. Пацієнтом виявився 29-річний чоловік, якого декілька років тому паралізувало внаслідок нещасного випадку.
Про це повідомляє Neuralink та Reuters.
Як людина з чіпом в мозку грає в шахи
March 20, 2024
Зазначається, що вісім років тому чоловіка на ім'я Нолан Арбо паралізувало під час занять дайвінгом. Наразі він практично не відчуває нижню частину свого тіла.
Однак завдяки вживленому в мозок чіпу він може грати у комп'ютерні ігри. Це йому вдається робити силою думки. Таким чином, він, граючи в шахи, може рухати курсор миші по шахівниці на екрані ноутбука, переставляючи фігури в потрібні квадрати.
Разом з тим Арбо зазначив, що у перерві між іграми йому доводить підзаряжати чіп. Це займає близько восьми годин.
Вживлення чіпу в мозок
Варто зазначити, що Neuralink отримала дозвіл на вживлення чіпів у мозок ще минулої весни. Вперше встановити пристрій у людський мозок працівникам вдалося 28 січня 2024-го.
Таким чином, Ілон Маск має на меті допомогти людям, втратили можливість використовувати кінцівки та повернути їм втрачені здібності.
Нагадаємо, днями Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота, який стане конкурентом ChatGPT.
З приводу останнього бізнесмен не раз висловлював своє занепокоєння та назвав його "ризиком" для людства.
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