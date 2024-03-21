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Управляет силой мысли — компания Илона Маска показала, как человек с чипом в голове играет в шахматы

21 марта 2024 14:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Управляет силой мысли — компания Илона Маска показала, как человек с чипом в голове играет в шахматы
Пациент с чипом в голове. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания Илона Маска Neuralink показала впечатляющее видео, на котором первый человек с вживленным в мозгу чипом играет в шахматы благодаря силе мысли. Пациентом оказался 29-летний мужчина, которого несколько лет назад парализовало в результате несчастного случая.

Об этом сообщает Neuralink и Reuters.

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Как человек с чипом в мозгу играет в шахматы

Отмечается, что восемь лет назад мужчину по имени Нолан Арбо парализовало на занятиях дайвингом. Сейчас он практически не чувствует нижнюю часть своего тела.

Однако благодаря вживленному в мозг чипу он может играть в компьютерные игры. Это ему удается делать силой мысли. Таким образом, он играя в шахматы, может двигать курсор мыши по шахматной доске на экране ноутбука, переставляя фигуры в нужные квадраты.

Вместе с тем Арбо отметил, что в перерыве между играми ему приходится подзаряжать чип. Это занимает около восьми часов.

Вживление чипа в мозг

Стоит отметить, что Neuralink получила разрешение на вживление чипов в мозг еще прошлой весной. Впервые установить устройство в человеческий мозг работникам удалось 28 января 2024 года.

Таким образом, Илон Маск стремится помочь людям, потерявшим возможность использовать конечности и вернуть им утраченные способности.

Напомним, на днях Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота, который станет конкурентом ChatGPT.

По поводу последнего бизнесмен не раз выражал свою обеспокоенность и назвал его "риском" для человечества.

 

Илон Маск
мозг
технологии
Шахматы
человек

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