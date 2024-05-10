Чип Илона Маска показал первые сбои в работе

Хирург производит операцию. Фото иллюстративное: Gart

После триумфальной первой попытки компании Илона Маска Neuralink вживить чип в череп человека, исследователи внезапно потерпели поражение. Устройство по неизвестным причинам начало отсоединяться от мозга пациента.

Об этом пишет The Guardian.

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Мозг не хочет работать с чипом

Ноланд Арбо – первый пациент, согласившийся на введение чипа. Он перенес операцию и демонстрировал сначала научным работникам отличные результаты. Впрочем, уже через месяц после хирургического вмешательства устройство начало работать все хуже и отсоединялось от мозга.

Компания Neuralink пока не комментирует, почему устройство частично перестало работать в мозгу Арбо. Впрочем, появлялась информация, что имплантат усовершенствовали и восстановили его функциональность.

Несмотря на то, что чип частично не работал, Арбо все равно мог использовать имплантат и играть в шахматы на компьютере, управляя шахматными фигурами "силой мысли".

Как работает чип Neuralink

Импланты Neuralink вживляются в череп в форме крохотного контейнера, где расположены процессорный чип и батарея, а также 64 тонких нити, которые соединяются с тканью мозга и сотрудничают с посылаемым им нейронными сигналами.

До того, как Neuralink провела свою первую имплантацию в тело человека, она много лет экспериментировала на животных, включая овец, свиней и обезьян.

Напомним, весной появилось видео, как Ноланд Арбо играет в шахматы силой мысли благодаря вживленному чипу Neuralink . Но не только компания Илона Маска занимается подобными разработками — в Китае также был разработан беспроводной имплантат интерфейса между мозгом и компьютером.