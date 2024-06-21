Біля Ізраїлю знайдено найстаріший затонулий корабель у світі з цінним вантажем

Дайвер пливе до великого затонулого корабля. Фото: Eric Volto

На дні Середземного моря біля узбережжя Ізраїлю було зроблене дивовижне відкриття — виявлено стародавнє судно, яке, як з'ясувалося, є найстарішим з коли-небудь знайдених у глибокому морі. Крім цього корабель був наповнений цінним вантажем, що зберігся до наших днів.

Подробиці сенсаційної знахідки розповіло видання IFLScience.

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Що відомо про прадавній корабель

Як з'ясували науковці, корабель довжиною від 12 до 14 м належить до бронзової доби й він затонув щонайменше 3 300 років тому. На нього випадково натрапили при проведенні планового екологічного дослідження морського дна за допомогою підводної роботи, проведеної фахівцями компанії Energean plc, що спеціалізується на розвідці та видобутку природного газу.

Унікальне судно, що відкриває таємниці минулого, розташоване приблизно за 90 км від північного узбережжя Ізраїлю та на глибині 1800 м. Його визнали найстарішим з коли-небудь знайдених у глибокому морі.

До цього часу всі уламки кораблів, датовані бронзовим віком, який почався більш як 5 000 років тому, були виявлені на мілководді поблизу берегової лінії.

Управління старожитностей Ізраїлю. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Що знайшли всередині стародавнього затонулого корабля

Корабель був завантажений сотнями ханаанських амфор, які широко використовувалися для зберігання у східному Середземномор’ї в добу пізньої бронзи. Найчастіше у них зберігали олію, смолу та мед, використовували для зберігання ряду натуральних продуктів, таких як олія, смола та мед.

Глечики з прадавнього затонулого корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Глечики з прадавнього затонулого корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Глечики з прадавнього затонулого корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Глечики з прадавнього затонулого корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Яке значення має це відкриття

Науковці заявляють, що відкриття цього судна змінює все наше розуміння здібностей стародавніх мореплавців: це перший човен, знайдений на такій великій відстані без прямої видимості будь-якої суші.

Є припущення, що у ті часи мореплавці використовували для навігації небесні тіла, знімаючи спостереження та кути Сонця та положення зірок.

Крім того, наявність величезного цінного вантажу на кораблі, який зберігся до наших днів, може розповісти багато про минуле, зокрема про життя людей бронзового віку.

Знайдені амфори натякають на "значні комерційні зв’язки" між країною, з якої б не прибув корабель, і стародавнім Левантом.

На цьому етапі мало що відомо про походження чи історію судна. Є припущення, що він затонув під час шторму або через напад піратів.

Оскільки корпус корабля добре зберігся протягом майже трьох з половиною тисячоліть, а його дерев’яні балки надійно поховані в осадах на дні океану, для вчених є величезний потенціал для досліджень.

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