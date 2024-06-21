Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow На дне Средиземного моря нашли самый старый в мире затонувший корабль с сокровищами arrow

На дне Средиземного моря нашли самый старый в мире затонувший корабль с сокровищами

21 июня 2024 22:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Около Израиля найден самый старый затонувший корабль в мире с ценным грузом
Дайвер плывет к большому затонувшему кораблю. Фото: Eric Volto
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

На дне Средиземного моря у побережья Израиля было сделано удивительное открытие - обнаружено древнее судно, которое, как выяснилось, является самым старым из когда-либо найденных в глубоком море. Помимо этого корабль был наполнен сохранившимся до наших дней ценным грузом.

Подробности сенсационной находки рассказало издание IFLScience .

Читайте также:

Что известно о древнем корабле

Как выяснили ученые, корабль длиной от 12 до 14 м принадлежит к бронзовым суткам и затонул не менее 3300 лет назад. Его случайно наткнулись при проведении планового экологического исследования морского дна с помощью подводной работы, проведенной специалистами компании Energean plc, специализирующейся на разведке и добыче природного газа.

Уникальное судно, открывающее тайны прошлого, расположено примерно в 90 км от северного побережья Израиля и на глубине 1800 м. Его признали самым старым из когда-либо найденных в глубоком море.

К этому времени все обломки кораблей, датированные бронзовым веком, начавшимся более 5000 лет назад, были обнаружены на мелководье вблизи береговой линии.

 

На глубине 1800 метров под волнами обнаружили самый старый в мире глубоководный затонувший корабль
Управление древностей Израиля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Нашедшие внутри древнего затонувшего корабля

Корабль был загружен сотнями ханаанских амфор , которые широко использовались для хранения в восточном Средиземноморье во время поздней бронзы. Чаще всего у них хранили растительное масло, смолу и мед. для хранения натуральных продуктов, таких как масло, смола и мед.

 

Около Израиля найден древнейший затонувший корабль в мире с ценным грузом.
Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority
Около Израиля найден старейший затонувший корабль в мире с ценным грузом
Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority
На дне Средиземного моря у побережья Израиля обнаружили самый древний затонувший корабль в мире с ценным грузом внутри.
Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority
На дне Средиземного моря обнаружен корабль бронзового века
Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Какое значение имеет это открытие

Ученые заявляют, что открытие данного судна изменяет все наше понимание способностей древних мореплавателей: это первая лодка, найденная на таком большом расстоянии без прямой видимости любой суши.

Есть предположение, что в то время мореплаватели использовали для навигации небесные тела, снимая наблюдения и углы Солнца и положение звезд.

Кроме того, наличие огромного ценного груза на корабле, сохранившегося до наших дней, может рассказать многое о прошлом, в частности о жизни людей бронзового века.

Обнаруженные амфоры намекают на "значительные коммерческие связи" между страной, с которой бы не прибыл корабль, и древним Левантом.

На данном этапе мало что известно о происхождении или истории судна. Есть предположение, что он затонул во время шторма или из-за нападения пиратов.

Поскольку корпус корабля хорошо сохранился в течение почти трех с половиной тысячелетий, а его деревянные балки надежно захоронены в осадках на дне океана, для ученых есть огромный потенциал для исследований.

Раньше мы писали, что из глубин Тихого океана подняли таинственные черные яйца , похожие на инопланетные.

Напомним, мы рассказывали, в Иерусалиме найден таинственный каменный ящик времен Иисуса Христа.

Также делимся с вами интересной информацией о том, что искусственный интеллект помог раскрыть загадку таинственного свитка, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Израиль
корабль
открытие
ученые
исследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту