Около Израиля найден самый старый затонувший корабль в мире с ценным грузом

Дайвер плывет к большому затонувшему кораблю. Фото: Eric Volto

На дне Средиземного моря у побережья Израиля было сделано удивительное открытие - обнаружено древнее судно, которое, как выяснилось, является самым старым из когда-либо найденных в глубоком море. Помимо этого корабль был наполнен сохранившимся до наших дней ценным грузом.

Подробности сенсационной находки рассказало издание IFLScience .

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Что известно о древнем корабле

Как выяснили ученые, корабль длиной от 12 до 14 м принадлежит к бронзовым суткам и затонул не менее 3300 лет назад. Его случайно наткнулись при проведении планового экологического исследования морского дна с помощью подводной работы, проведенной специалистами компании Energean plc, специализирующейся на разведке и добыче природного газа.

Уникальное судно, открывающее тайны прошлого, расположено примерно в 90 км от северного побережья Израиля и на глубине 1800 м. Его признали самым старым из когда-либо найденных в глубоком море.

К этому времени все обломки кораблей, датированные бронзовым веком, начавшимся более 5000 лет назад, были обнаружены на мелководье вблизи береговой линии.

Управление древностей Израиля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Нашедшие внутри древнего затонувшего корабля

Корабль был загружен сотнями ханаанских амфор , которые широко использовались для хранения в восточном Средиземноморье во время поздней бронзы. Чаще всего у них хранили растительное масло, смолу и мед. для хранения натуральных продуктов, таких как масло, смола и мед.

Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Кувшины с древнего затонувшего корабля. Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Какое значение имеет это открытие

Ученые заявляют, что открытие данного судна изменяет все наше понимание способностей древних мореплавателей: это первая лодка, найденная на таком большом расстоянии без прямой видимости любой суши.

Есть предположение, что в то время мореплаватели использовали для навигации небесные тела, снимая наблюдения и углы Солнца и положение звезд.

Кроме того, наличие огромного ценного груза на корабле, сохранившегося до наших дней, может рассказать многое о прошлом, в частности о жизни людей бронзового века.

Обнаруженные амфоры намекают на "значительные коммерческие связи" между страной, с которой бы не прибыл корабль, и древним Левантом.

На данном этапе мало что известно о происхождении или истории судна. Есть предположение, что он затонул во время шторма или из-за нападения пиратов.

Поскольку корпус корабля хорошо сохранился в течение почти трех с половиной тысячелетий, а его деревянные балки надежно захоронены в осадках на дне океана, для ученых есть огромный потенциал для исследований.

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