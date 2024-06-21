Около Израиля найден самый старый затонувший корабль в мире с ценным грузом

На дне Средиземного моря нашли самый старый в мире затонувший корабль с сокровищами
На дне Средиземного моря у побережья Израиля было сделано удивительное открытие - обнаружено древнее судно, которое, как выяснилось, является самым старым из когда-либо найденных в глубоком море. Помимо этого корабль был наполнен сохранившимся до наших дней ценным грузом.
Подробности сенсационной находки рассказало издание IFLScience .
Что известно о древнем корабле
Как выяснили ученые, корабль длиной от 12 до 14 м принадлежит к бронзовым суткам и затонул не менее 3300 лет назад. Его случайно наткнулись при проведении планового экологического исследования морского дна с помощью подводной работы, проведенной специалистами компании Energean plc, специализирующейся на разведке и добыче природного газа.
Уникальное судно, открывающее тайны прошлого, расположено примерно в 90 км от северного побережья Израиля и на глубине 1800 м. Его признали самым старым из когда-либо найденных в глубоком море.
К этому времени все обломки кораблей, датированные бронзовым веком, начавшимся более 5000 лет назад, были обнаружены на мелководье вблизи береговой линии.
Нашедшие внутри древнего затонувшего корабля
Корабль был загружен сотнями ханаанских амфор , которые широко использовались для хранения в восточном Средиземноморье во время поздней бронзы. Чаще всего у них хранили растительное масло, смолу и мед. для хранения натуральных продуктов, таких как масло, смола и мед.
Какое значение имеет это открытие
Ученые заявляют, что открытие данного судна изменяет все наше понимание способностей древних мореплавателей: это первая лодка, найденная на таком большом расстоянии без прямой видимости любой суши.
Есть предположение, что в то время мореплаватели использовали для навигации небесные тела, снимая наблюдения и углы Солнца и положение звезд.
Кроме того, наличие огромного ценного груза на корабле, сохранившегося до наших дней, может рассказать многое о прошлом, в частности о жизни людей бронзового века.
Обнаруженные амфоры намекают на "значительные коммерческие связи" между страной, с которой бы не прибыл корабль, и древним Левантом.
На данном этапе мало что известно о происхождении или истории судна. Есть предположение, что он затонул во время шторма или из-за нападения пиратов.
Поскольку корпус корабля хорошо сохранился в течение почти трех с половиной тысячелетий, а его деревянные балки надежно захоронены в осадках на дне океана, для ученых есть огромный потенциал для исследований.
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