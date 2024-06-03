Яка група крові була у Ісуса Христа та хто є справжнім нащадком Сина Божого

Нащадки Сина Божого серед нас — група крові відкрила великий секрет Ісуса Христа
Численні дослідження науковців показали, що кров на найбільших християнських святинях — Туринській Плащаниці, Туніці Аржантоя та Сударіумі Ов'єдо — має одну й ту саму групу та резус-фактор.
Це дозволило припустити, яка група крові була у Ісуса Христа і відповідно кого можна вважати його реальними нащадками. Про це далі і йтиметься в нашому матеріалі.
Яка група крові була у Ісуса Христа
Визначити ймовірну групу крові Сина Божого, як вже зазначалося вище, допомогли святі реліквії:
- плащаниця, що зберігається в Турині (тіло Ісуса Христа було загорнено відразу ж після зняття з хреста);
- туніка, що в церкві Святого Дениса у передмісті Парижа — Аржантой (була на Христі під час його хресного шляху на Голгофу);
- сударіум із собору Спасителя в іспанському місті Ов'єдо (накривав голову Христа під час покладання в труну).
Ці святині мають численні сліди крові. Аналізи демонструють, що це одна й та сама, четверта група крові резус негативний (AB Rh-).
Звичайно, християни вірять, що ці святині належать Ісусу Христу й, відповідно, кров на них Божа. Проте, науковці не можуть цього ані довести, ані спростувати.
Хто є нащадками Ісуса Христа
Цікаво, що четверта група з негативним резусом найрідкісніша: мають її лише 3% населення планети. Причому в основному її носії проживають на території Палестини, Сирії, Йорданії та у деяких районах Туреччини.
Загалом же власників четвертої групи крові з обома резусами на Землі 7-8%. Їх усіх вважають нащадками Ісуса Христа.
Які світові знаменитості та лідери мають четверту групу крові
Серед відомих особистостей з четвертою групою крові:
- 35-й президент США Джон Кеннеді;
- 44-й президент США Барак Обама;
- американський науковець Томас Едісон;
- французький автогонщик Ален Прост;
- англійський рок-музикант Мік Джаггер;
- американська кіноакторка Мерилін Монро;
- гонконгський актор та каскадер Джекі Чан.
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