Яка група крові була у Ісуса Христа та хто є справжнім нащадком Сина Божого

Ісус Христос серед сучасних людей. Фото: christian.net

Численні дослідження науковців показали, що кров на найбільших християнських святинях — Туринській Плащаниці, Туніці Аржантоя та Сударіумі Ов'єдо — має одну й ту саму групу та резус-фактор.

Це дозволило припустити, яка група крові була у Ісуса Христа і відповідно кого можна вважати його реальними нащадками. Про це далі і йтиметься в нашому матеріалі.

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Яка група крові була у Ісуса Христа

Визначити ймовірну групу крові Сина Божого, як вже зазначалося вище, допомогли святі реліквії:

плащаниця, що зберігається в Турині (тіло Ісуса Христа було загорнено відразу ж після зняття з хреста);

туніка, що в церкві Святого Дениса у передмісті Парижа — Аржантой (була на Христі під час його хресного шляху на Голгофу);

сударіум із собору Спасителя в іспанському місті Ов'єдо (накривав голову Христа під час покладання в труну).

Ці святині мають численні сліди крові. Аналізи демонструють, що це одна й та сама, четверта група крові резус негативний (AB Rh-).

Звичайно, християни вірять, що ці святині належать Ісусу Христу й, відповідно, кров на них Божа. Проте, науковці не можуть цього ані довести, ані спростувати.

Туринська плащаниця з кров'ю Христа. Фото: wikipedia.org

Хто є нащадками Ісуса Христа

Цікаво, що четверта група з негативним резусом найрідкісніша: мають її лише 3% населення планети. Причому в основному її носії проживають на території Палестини, Сирії, Йорданії та у деяких районах Туреччини.

Загалом же власників четвертої групи крові з обома резусами на Землі 7-8%. Їх усіх вважають нащадками Ісуса Христа.

Люди спостерігають воскресіння Ісуса Христа. Фото: christian.net

Які світові знаменитості та лідери мають четверту групу крові

Серед відомих особистостей з четвертою групою крові:

35-й президент США Джон Кеннеді;

35-й президент США Джон Кеннеді; 44-й президент США Барак Обама;

44-й президент США Барак Обама; американський науковець Томас Едісон;

французький автогонщик Ален Прост;

французький автогонщик Ален Прост; англійський рок-музикант Мік Джаггер;

американська кіноакторка Мерилін Монро;

американська кіноакторка Мерилін Монро; гонконгський актор та каскадер Джекі Чан.

Знаменитості, які мають четверту групу крові. Колаж: Новини.LIVE

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