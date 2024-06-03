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Нащадки Сина Божого серед нас — група крові відкрила великий секрет Ісуса Христа

3 червня 2024 16:24
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Яка група крові була у Ісуса Христа та хто є справжнім нащадком Сина Божого
Ісус Христос серед сучасних людей. Фото: christian.net
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Численні дослідження науковців показали, що кров на найбільших християнських святинях — Туринській Плащаниці, Туніці Аржантоя та Сударіумі Ов'єдо — має одну й ту саму групу та резус-фактор.

Це дозволило припустити, яка група крові була у Ісуса Христа і відповідно кого можна вважати його реальними нащадками. Про це далі і йтиметься в нашому матеріалі. 

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Яка група крові була у Ісуса Христа

Визначити ймовірну групу крові Сина Божого, як вже зазначалося вище, допомогли святі реліквії: 

  • плащаниця, що зберігається в Турині (тіло Ісуса Христа було загорнено відразу ж після зняття з хреста);
  • туніка, що в церкві Святого Дениса у передмісті Парижа — Аржантой (була на Христі під час його хресного шляху на Голгофу);
  • сударіум із собору Спасителя в іспанському місті Ов'єдо (накривав голову Христа під час покладання в труну).

Ці святині мають численні сліди крові. Аналізи демонструють, що це одна й та сама, четверта група крові резус негативний (AB Rh-)

Звичайно, християни вірять, що ці святині належать Ісусу Христу й, відповідно, кров на них Божа. Проте, науковці не можуть цього ані довести, ані спростувати.  

 

Яка група крові була у Ісуса Христа
Туринська плащаниця з кров'ю Христа. Фото: wikipedia.org

Хто є нащадками Ісуса Христа 

Цікаво, що четверта група з негативним резусом найрідкісніша: мають її лише 3% населення планети. Причому в основному її носії проживають на території Палестини, Сирії, Йорданії та у деяких районах Туреччини.

Загалом же власників четвертої групи крові з обома резусами на Землі 7-8%. Їх усіх вважають нащадками Ісуса Христа. 

 

Хто є нащадками Ісуса Христа
Люди спостерігають воскресіння Ісуса Христа. Фото: christian.net

Які світові знаменитості та лідери мають четверту групу крові 

Серед відомих особистостей з четвертою групою крові:

  • 35-й президент США Джон Кеннеді;
  • 44-й президент США Барак Обама;
  • американський науковець Томас Едісон;
  • французький автогонщик Ален Прост;
  • англійський рок-музикант Мік Джаггер;
  • американська кіноакторка Мерилін Монро;
  • гонконгський актор та каскадер Джекі Чан.

 

Які світові знаменитості та лідери мають четверту групу крові
Знаменитості, які мають четверту групу крові. Колаж: Новини.LIVE

Раніше дослідники розповіли про смертоносні бактерії-вампіри, яких вабить людська кров. Як вони здатні потрапляти у нашу кров та у чому небезпека. 

Нагадаємо, ми розповідали, що у Єрусалимі знайдено таємничу кам'яну скриньку часів Ісуса Христа.

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