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Потомки Сына Божьего среди нас — группа крови открыла большой секрет Иисуса Христа

3 июня 2024 16:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Какая группа крови была у Иисуса Христа и кто настоящий потомок Сына Божьего
Иисус Христос среди современных людей. Фото: christian.net
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Многочисленные исследования ученых показали, что кровь на крупнейших христианских святынях — Туринской Плащанице, Тунике Аржантоя и Судариуме Овьедо — имеет одну и ту же группу и резус-фактор.

Это позволило предположить, какая группа крови была у Иисуса Христа и, соответственно, кого можно считать реальными потомками. Об этом далее и пойдет речь в нашем материале.

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Какая группа крови была у Иисуса Христа

Определить вероятную группу крови Сына Божьего, как уже отмечалось выше, помогли святые реликвии:

  • плащаница, хранящаяся в Турине (тело Иисуса Христа было завернуто сразу же после снятия с креста);
  • туника в церкви Святого Дениса в пригороде Парижа — Аржантой (была на Христе во время его крестного пути на Голгофу);
  • судариум из собора Спасителя в испанском городе Овьедо (накрывал голову Христа во время возложения в гроб).

Эти святыни имеют многочисленные следы крови. Анализы демонстрируют, что это одна и та же, четвертая группа крови резус отрицательный (AB Rh-).

Конечно, христиане верят, что эти святыни принадлежат Иисусу Христу и соответственно кровь на них Божья. Однако ученые не могут этого ни доказать, ни опровергнуть.

 

Какая группа крови была у Иисуса Христа
Туринская плащаница с кровью Христа. Фото: wikipedia.org

Кто является потомком Иисуса Христа

Интересно, что четвертая группа с отрицательным резусом редчайшая: имеют ее всего 3% населения планеты. Причем в основном ее носители проживают на территории Палестины, Сирии, Иордании и некоторых районах Турции.

В общей сложности владельцев четвертой группы крови с обоими резусами на Земле 7-8%. Их всех считают потомками Иисуса Христа.

 

Кто есть потомки Иисуса Христа
Люди наблюдают воскресение Иисуса Христа. Фото: christian.net

Какие мировые знаменитости и лидеры имеют четвертую группу крови

Среди известных личностей с четвертой группой крови:

  • 35-й президент США Джон Кеннеди;
  • 44-й президент США Барак Обама;
  • американский ученый Томас Эдисон;
  • французский автогонщик Ален Прост;
  • английский рок-музыкант Мик Джаггер;
  • американская киноактриса Мэрилин Монро;
  • гонконгский актер и каскадер Джеки Чан.

 

Какие мировые знаменитости и лидеры имеют четвертую группу крови
Знаменитости, имеющие четвертую группу крови. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее исследователи рассказали о смертоносных бактериях-вампирах, которых привлекает человеческая кровь. Как они способны попадать в нашу кровь и в чем опасность.

Напомним, мы рассказывали, что в Иерусалиме найден таинственный каменный ящик времен Иисуса Христа.

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