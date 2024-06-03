Какая группа крови была у Иисуса Христа и кто настоящий потомок Сына Божьего

Потомки Сына Божьего среди нас — группа крови открыла большой секрет Иисуса Христа
Многочисленные исследования ученых показали, что кровь на крупнейших христианских святынях — Туринской Плащанице, Тунике Аржантоя и Судариуме Овьедо — имеет одну и ту же группу и резус-фактор.
Это позволило предположить, какая группа крови была у Иисуса Христа и, соответственно, кого можно считать реальными потомками. Об этом далее и пойдет речь в нашем материале.
Какая группа крови была у Иисуса Христа
Определить вероятную группу крови Сына Божьего, как уже отмечалось выше, помогли святые реликвии:
- плащаница, хранящаяся в Турине (тело Иисуса Христа было завернуто сразу же после снятия с креста);
- туника в церкви Святого Дениса в пригороде Парижа — Аржантой (была на Христе во время его крестного пути на Голгофу);
- судариум из собора Спасителя в испанском городе Овьедо (накрывал голову Христа во время возложения в гроб).
Эти святыни имеют многочисленные следы крови. Анализы демонстрируют, что это одна и та же, четвертая группа крови резус отрицательный (AB Rh-).
Конечно, христиане верят, что эти святыни принадлежат Иисусу Христу и соответственно кровь на них Божья. Однако ученые не могут этого ни доказать, ни опровергнуть.
Кто является потомком Иисуса Христа
Интересно, что четвертая группа с отрицательным резусом редчайшая: имеют ее всего 3% населения планеты. Причем в основном ее носители проживают на территории Палестины, Сирии, Иордании и некоторых районах Турции.
В общей сложности владельцев четвертой группы крови с обоими резусами на Земле 7-8%. Их всех считают потомками Иисуса Христа.
Какие мировые знаменитости и лидеры имеют четвертую группу крови
Среди известных личностей с четвертой группой крови:
- 35-й президент США Джон Кеннеди;
- 44-й президент США Барак Обама;
- американский ученый Томас Эдисон;
- французский автогонщик Ален Прост;
- английский рок-музыкант Мик Джаггер;
- американская киноактриса Мэрилин Монро;
- гонконгский актер и каскадер Джеки Чан.
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