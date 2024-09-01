У Норвегії готуються до використання в домівках перших роботів-дворецьких

Прототип домашнього робота. Фото: Notebookcheck

Норвезька компанія 1X Technologies представила робота NEO Beta, готуючись до впровадження гуманоїдів в ролі домашніх роботів. Перші спроби використання в побуті анонсують вже цього року.

Про це пише видання The Robot Report.

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Норвезькі винахідники з компанії 1X Technologies представили прототип гуманоїда NEO Beta, який готується до пілотного розгортання в окремих будинках пізніше цього року.

Компанія працює над створенням гуманоїдів вже понад десять років і є новатором з моменту представлення робота EVE, попередника NEO, в 2017 році.

Бета-версія NEO знаменує собою перехід 1X від комерційних налаштувань до споживчого використання. За словами компанії, вона базується на навичках EVE для маніпулювання об'єктами та багаторічному досвіді.

Характеристики домашнього робота NEO Beta

NEO може ходити, бігати, підійматися сходами і орієнтуватися в просторі.

Технічні характеристики NEO:

Висота 1,6 метра

Вага 30 кг

Швидкість ходьби 4 км/годину швидкість ходьби

Швидкість бігу 12 км/годину швидкість бігу

Вантажопідйомність 20 кг

Час роботи 2-4 години

Безпека — на першому місці

Людиноподібні роботи, що працюють в оточенні навченого персоналу на складах чи фабриках — це одне, а коли вони перебувають у будинках серед споживачів, дітей та домашніх тварин — це зовсім інше.

"Наш пріоритет — безпека. Це наріжний камінь, який дозволяє нам впевнено впроваджувати NEO Beta в будинках, де він отримає необхідні відгуки і продемонструє свої можливості в реальних умовах", — зазначив генеральний директор 1X Бернт Борніч.

Як повідомили в компанії, цього року планується досліджувати обмежену кількість пристроїв NEO в окремих будинках.