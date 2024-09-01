В Норвегии готовятся к использованию в домах первых роботов-дворецких

Прототип домашнего робота. Фото: Notebookcheck

Норвежская компания 1X Technologies представила робота NEO Beta, готовясь к внедрению гуманоидов в качестве домашних роботов. Первые попытки использования в быту анонсируют уже в этом году.

Об этом пишет издание The Robot Report.

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Норвежские изобретатели из компании 1X Technologies представили прототип гуманоида NEO Beta, который готовится к пилотному развертыванию в отдельных домах уже в этом году.

Компания работает над созданием гуманоидов уже более 10 лет и является новатором с момента представления работа EVE, предшественника NEO, в 2017 году.

Бета-версия NEO знаменует собой переход 1X от коммерческих настроек к потребительскому использованию. По словам компании, она базируется на навыках EVE для манипулирования объектами и многолетнего опыта.

Характеристики домашнего робота NEO Beta

NEO может ходить, бегать, подниматься по лестнице и ориентироваться в пространстве.

Технические характеристики NEO:

Высота 1,6 метра

Вес 30 кг

Скорость ходьбы 4 км/час скорость ходьбы

Скорость бега 12 км/час.

Грузоподъемность 20 кг

Время работы 2-4 часа

Безопасность — на первом месте

Человекоподобные работы, работающие в окружении обученного персонала на складах или фабриках — это одно, а когда они находятся в домах среди потребителей, детей и домашних животных — это совсем другое.

"Наш приоритет — безопасность. Это краеугольный камень, который позволяет нам уверенно внедрять NEO Beta в домах, где он получит необходимые отзывы и продемонстрирует свои возможности в реальных условиях", — отметил генеральный директор 1X Бернт Борнич.

Как сообщили в компании, в текущем году планируется исследовать ограниченное количество устройств NEO в отдельных домах.