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Найпопулярніші PIN-коди смартфонів, які є легкою здобиччю хакерів — дослідження

20 травня 2024 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Десять найлегших для злому хакерів PIN-кодів — пошукайте серед них ваш
PIN-код має бути складним. Фото: businessinsider.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Багато людей мають труднощі з вибором та запам’ятовуванням пароля, особливо якщо він містить чотиризначні PIN-коди. Дослідження кібербезпеки виявило найпопулярніші паролі, використання яких може призвести до злому облікового запису.

Про це повідомив NY Post.

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Це неймовірно, але, згідно зі звітом Information is Beautiful, досі найпопулярнішим PIN-кодом є "1234". У дослідженні проаналізовані найбільш та найменш поширені чотиризначні піни, які виявляються під час витоку даних.

Як дбають про безпеку

"Люди продовжують встановлюють PIN-коди, які зазвичай використовуються або ті, які пов’язані з ними та є легкодоступними, наприклад, дати народження", — сказав у бесіді з Daily Mail глобальний радник з кібербезпеки Джейк Мур.

Інші добре відомі коди — 1111, 0000 та 1212.

З 3,4 млн досліджених PIN-кодів найпопулярнішими чотиризначними шаблонами у кодах безпеки є:

  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 7777
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969

Найменш поширені чотиризначні PIN-код:

  • 8557
  • 8438
  • 9539
  • 7063
  • 6827
  • 0859
  • 6793
  • 0738
  • 6835
  • 8093

Як створити надійний PIN-код

Досвідчені хакери можуть зламати одну третину з 61 вгадування коду доступу, і якщо дати 426 шансів, вони отримають доступ до 50% облікових записів.

Навіть якщо існує обмеження на спроби ввести пароль, хакер має 20% шансів проникнути в обліковий запис протягом п’яти спроб.

Джейк Мур рекомендує уникати використання років народження, особистої інформації та повторюваних паролів для захисту особистих облікових записів, включаючи соціальні мережі.

Користувачі повинні пам’ятати, що чотиризначні коди доступу мають 10 000 можливих комбінацій, тому будьте уважні щодо вибору PIN-коду.

Експерти закликають використовувати менеджери паролів, які надійно захищають особисту інформацію.

"Менеджери паролів забезпечують повну безпеку на випадок, коли таку інформацію не завжди можна запам’ятати, а також вони можуть допомогти генерувати абсолютно випадкові коди, щоб ви не покладалися на свій день народження чи річницю", — підсумував Мур.

Раніше ми писали, як захистити свій смартфон від стеження. Також розповідали про головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.

хакери
телефони
смартфон
кібербезпека
код

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