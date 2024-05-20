Десять найлегших для злому хакерів PIN-кодів — пошукайте серед них ваш

PIN-код має бути складним. Фото: businessinsider.com

Багато людей мають труднощі з вибором та запам’ятовуванням пароля, особливо якщо він містить чотиризначні PIN-коди. Дослідження кібербезпеки виявило найпопулярніші паролі, використання яких може призвести до злому облікового запису.

Про це повідомив NY Post.

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Це неймовірно, але, згідно зі звітом Information is Beautiful, досі найпопулярнішим PIN-кодом є "1234". У дослідженні проаналізовані найбільш та найменш поширені чотиризначні піни, які виявляються під час витоку даних.

Як дбають про безпеку

"Люди продовжують встановлюють PIN-коди, які зазвичай використовуються або ті, які пов’язані з ними та є легкодоступними, наприклад, дати народження", — сказав у бесіді з Daily Mail глобальний радник з кібербезпеки Джейк Мур.

Інші добре відомі коди — 1111, 0000 та 1212.

З 3,4 млн досліджених PIN-кодів найпопулярнішими чотиризначними шаблонами у кодах безпеки є:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Найменш поширені чотиризначні PIN-код:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Як створити надійний PIN-код

Досвідчені хакери можуть зламати одну третину з 61 вгадування коду доступу, і якщо дати 426 шансів, вони отримають доступ до 50% облікових записів.

Навіть якщо існує обмеження на спроби ввести пароль, хакер має 20% шансів проникнути в обліковий запис протягом п’яти спроб.

Джейк Мур рекомендує уникати використання років народження, особистої інформації та повторюваних паролів для захисту особистих облікових записів, включаючи соціальні мережі.

Користувачі повинні пам’ятати, що чотиризначні коди доступу мають 10 000 можливих комбінацій, тому будьте уважні щодо вибору PIN-коду.

Експерти закликають використовувати менеджери паролів, які надійно захищають особисту інформацію.

"Менеджери паролів забезпечують повну безпеку на випадок, коли таку інформацію не завжди можна запам’ятати, а також вони можуть допомогти генерувати абсолютно випадкові коди, щоб ви не покладалися на свій день народження чи річницю", — підсумував Мур.

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