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Windows запропонує всім користувачам додатковий захист від кіберзлочинців

13 травня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Microsoft посилить безпеку гаджетів з Windows — чому від цього можна відмовитися
Програма BitLocker. Фото: windowscentral.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Microsoft у наступному оновленні Windows 11 24H2 автоматично активує для усіх користувачів шифрування BitLocker під час перевстановлення. Ця функція безпеки надійно захищає комп'ютер від доступу до інформації збоку зловмисників.

Про це повідомив Tom's Hardware.

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Вплив на продуктивність

На жаль, BitLocker негативно впливає на продуктивність пристроїв. Торік фахівці Tom's Hardware протестували шифрування BitLocker та виявили, що продуктивність SSD може впасти на 45% залежно від робочого навантаження.

Якщо користуватися програмною формою BitLocker, всі завдання шифрування та дешифрування завантажуються на центральний процесор, що потенційно також може знизити продуктивність системи.

Сучасні процесори мають апаратне прискорення шифрування/розшифрування AES, але це все одно призводить до зниження продуктивності.

Як вимкнути BitLocker

Вимкнути шифрування BitLocker під час перевстановлення не складно. Найпростіший спосіб — створити завантажувальний ISO за допомогою Rufus USB, який має можливість вимкнути шифрування диска Windows 11 24H2.

Інший спосіб — відключити автоматичне шифрування прямо з майстра установки. Для цього потрібно відкрити реєстр через командний рядок (Shift + F10) і змінити ключ BitLocker "PreventDeviceEncryption" на 1.

Раніше до Microsoft OneDrive додали нову функцію. Також інсайдери розповіли, які нові функції ШІ з'являться на браузері Safari від Apple.

Microsoft
Windows
кібербезпека
безпека
програмне забезпечення

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