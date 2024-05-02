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До Microsoft OneDrive додали нову функцію — як тепер працюватиме сховище

2 травня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Microsoft оновила OneDrive — яка нова функція з'явилася у сервісі обміну файлами
Сервіс Microsoft OneDrive. Фото: microsoft.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Apple iCloud, Google Drive та Microsoft OneDrive — хмарні сховища та сервіси для обміну файлами виконують однакові загальні функції з невеликими відмінностями у підходах. Нарешті Microsoft оновила OneDrive, додавши до нього можливості роботи в режимі офлайн, які вже кілька років є у Google Drive.

Про це повідомив ITsider.

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Режим офлайн дозволить використовувати OneDrive в браузері, навіть якщо відсутнє підключення до інтернету.

Як користуватися офлайн-режимом

Спочатку потрібно позначити файли та теки, доступні для автономного доступу. Після цього матеріалами можна користуватися без підключення до інтернету.

Також можна звільнити місце в локальному сховищі, зробивши локальні файли та теки доступними з вебверсії OneDrive.

Обидві дії раніше виконувалися за допомогою "Провідника файлів" на ПК з Windows і Finder на Mac, але тепер їх можна робити безпосередньо зі сховища OneDrive у браузері.

Доступність в автономному режимі

В автономному режимі OneDrive дозволяє відкривати та взаємодіяти з "Домашня сторінка", "Мої файли", "Спільний доступ", "Вибране", "Люди" та "Наради" OneDrive. Можна переглядати теки, імена файлів та метадані.

Також в "Моїх файлах" можна перейменовувати, сортувати, переміщати та копіювати файли, хоча очікується, що зміни будуть синхронізовані з OneDrive, коли відновиться підключення до інтернету.

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