Microsoft оновила OneDrive — яка нова функція з'явилася у сервісі обміну файлами

До Microsoft OneDrive додали нову функцію — як тепер працюватиме сховище
Apple iCloud, Google Drive та Microsoft OneDrive — хмарні сховища та сервіси для обміну файлами виконують однакові загальні функції з невеликими відмінностями у підходах. Нарешті Microsoft оновила OneDrive, додавши до нього можливості роботи в режимі офлайн, які вже кілька років є у Google Drive.
Про це повідомив ITsider.
Режим офлайн дозволить використовувати OneDrive в браузері, навіть якщо відсутнє підключення до інтернету.
Як користуватися офлайн-режимом
Спочатку потрібно позначити файли та теки, доступні для автономного доступу. Після цього матеріалами можна користуватися без підключення до інтернету.
Також можна звільнити місце в локальному сховищі, зробивши локальні файли та теки доступними з вебверсії OneDrive.
Обидві дії раніше виконувалися за допомогою "Провідника файлів" на ПК з Windows і Finder на Mac, але тепер їх можна робити безпосередньо зі сховища OneDrive у браузері.
Доступність в автономному режимі
В автономному режимі OneDrive дозволяє відкривати та взаємодіяти з "Домашня сторінка", "Мої файли", "Спільний доступ", "Вибране", "Люди" та "Наради" OneDrive. Можна переглядати теки, імена файлів та метадані.
Також в "Моїх файлах" можна перейменовувати, сортувати, переміщати та копіювати файли, хоча очікується, що зміни будуть синхронізовані з OneDrive, коли відновиться підключення до інтернету.
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