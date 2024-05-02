Microsoft обновила OneDrive — какая новая функция появилась в сервисе обмена файлами

Сервис Microsoft OneDrive. Фото: microsoft.com

Apple iCloud, Google Drive и Microsoft OneDrive — облачные хранилища и сервисы для обмена файлами выполняют одинаковые общие функции с небольшими отличиями в подходах. Наконец Microsoft обновила OneDrive, добавив к нему возможности работы в режиме офлайн, которые уже несколько лет есть в Google Drive.

Об этом сообщил ITsider.

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Режим офлайн позволит использовать OneDrive в браузере, даже если отсутствует подключение к интернету.

Как пользоваться офлайн-режимом

Сначала необходимо пометить файлы и папки, доступные для автономного доступа. После этого материалами можно пользоваться без подключения к интернету.

Также можно освободить место в локальном хранилище, сделав локальные файлы и папки доступными из вебверсии OneDrive.

Оба действия ранее выполнялись с помощью "Проводника файлов" на ПК с Windows и Finder на Mac, но теперь их можно делать непосредственно из хранилища OneDrive в браузере.

Доступность в автономном режиме

В автономном режиме OneDrive позволяет открывать и взаимодействовать с "Домашняя страница", "Мои файлы", "Общий доступ", "Избранное", "Люди" и "Совещания" OneDrive. Можно просматривать папки, имена файлов и метаданные.

Также в "Моих файлах" можно переименовывать, сортировать, перемещать и копировать файлы, хотя ожидается, что изменения будут синхронизированы с OneDrive при возобновлении подключения к интернету.

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